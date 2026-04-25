Pesan Mengharukan! Mierza Firjatullah: Saya bakal Jadi Pendukung Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17

JawaPos.com - Mierza Firjatullah mengirim pesan haru setelah dipastikan tidak bisa membela Timnas Indonesia U-17 di ajang Piala Asia U-17. Pemain yang berposisi sebagai penyerang tersebut mengalami cedera hamstring.

Melalui sosial media, Mierza Firjatullah mengungkapkan kesedihannya tidak bisa membela Timnas Indonesia U-17 karena mengalami cedera hamstring. Pemain 17 tahun tersebut sangat percaya pada rekan setimnya untuk bisa menampilkan yang terbaik di ajang tersebut.

Dukungan tetap diberikan Mierza Firjatullah setelah dirinya tidak dibawa ke Piala Asia U-17. Dia juga berharap agar cedera yang dialaminya bisa pulih dan kembali membela Timnas Indonesia U-17.

"Cedera ini membuat saya keluar dari lapangan pada saat yang paling saya inginkan. Menyakitkan tidak dapat membantu ketika tim membutuhkan saya, tapi saya percaya pada mereka dan saya tahu mereka akan meninggalkan jiwa satu sama lain di setiap pertandingan," tulis Mierza Firjatullah di Instagram.

"Saya akan berada disana, bahkan dari luar, mendukung, bersorak, dan mendorong seperti satu. Ini bukan akhir, ini hanya jeda. Saya akan kembali lebih kuat, lebih semangat dari sebelumnya. Selalu bangga membela untuk negara dan bangsa ini," tutup pemain kelahiran Bandung tersebut.

Cedera hamstring yang dialami Mierza memang parah. Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan bahwa pemainnya itu harus beristirahat minimal empat sampai enam minggu.

"Satu Mirza, karena memang hasil MRI tidak memungkinkan dia untuk bermain dan sangat bahaya kalau dipaksakan. Dia harus istirahat minimal 4 sampai 6 minggu untuk beraktivitas kembali,” kata pelatih yang juga legenda Persebaya Surabaya tersebut saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Di posisi penyerang tengah, Timnas Indonesia U-17 punya pemain lain yang bisa menggantikan Mierza. Dia adalah Sean Kastor, penyerang 16 tahun yang sering bergantian mengisi posisi ujung tombak.