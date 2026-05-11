Hitung-hitungan Timnas Indonesia U-17 ke Piala Dunia 2026, Jepang Jadi Penentu Nasib Garuda Muda

JawaPos.com - Timnas Indonesia U-17 menghadapi pertandingan paling menentukan di ajang Piala Asia U-17 2026. Garuda Muda akan berjumpa Jepang U-17 pada laga terakhir Grup B.

Duel yang digelar di Stadion King Abdullah Sport Center, Jeddah, Selasa (12/5/2026) malam WIB itu menjadi penentu nasib Garuda Muda menuju Piala Dunia U-17 2026.

Skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto masih memiliki peluang untuk lolos ke babak berikutnya sekaligus mengamankan tiket ke putaran final Piala Dunia U-17.

Namun, peluang tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan Indonesia karena hasil pertandingan lain juga bisa memengaruhi posisi akhir klasemen.

Saat ini Indonesia berada di posisi ketiga Grup B dengan koleksi tiga poin. Jumlah poin tersebut sama dengan Qatar yang menempati posisi kedua. Namun, Garuda Muda kalah head-to-head sehingga harus turun ke peringkat ketiga.

Kondisi itu membuat pertandingan melawan Jepang menjadi laga hidup dan mati. Jepang sendiri tampil sangat impresif sepanjang fase grup dan menjadi salah satu tim paling konsisten di turnamen kali ini. Meski demikian, peluang Indonesia untuk menciptakan kejutan masih tetap terbuka.

Skenario terbaik bagi Timnas Indonesia U-17 adalah meraih kemenangan besar atas Jepang. Garuda Muda setidaknya harus menang dengan selisih tiga gol agar bisa lolos tanpa harus bergantung pada hasil pertandingan lain.

Kemenangan 3-0 akan membuat Indonesia unggul dalam perhitungan selisih gol apabila Qatar juga berhasil menang atas China. Dengan kondisi tersebut, Indonesia berpeluang finis di posisi dua besar klasemen Grup B.