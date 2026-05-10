Fabio Calonego Ungkap Penyebab Persija Takluk dari Persib di Stadion Segiri

Ekspresi Fabio Calonego saat Persija Jakarta gagal mengamankan kemenangan di Jakarta International Stadium. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 1-2 pada laga pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026). Kekalahan tersebut membuat gelandang Persija, Fabio Calonego, merasa kecewa karena timnya sebenarnya tampil cukup baik sepanjang pertandingan.
Macan Kemayoran sempat membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Alaaeddine Ajaraie pada menit ke-20. Gol itu sempat membuat Persija berada di atas angin dalam duel panas kontra rivalnya tersebut.
Namun keunggulan Persija tidak bertahan lama. Persib mampu membalikkan keadaan melalui dua gol Adam Alis pada menit ke-27 dan 38. Skor 1-2 bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, Persija mencoba tampil lebih agresif. Serangan demi serangan terus dibangun untuk membongkar pertahanan Persib.
Beberapa peluang sempat tercipta, tetapi penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat Persija gagal mencetak gol penyeimbang.
Fabio Calonego, dikutip dari persija.id, menilai Persija sebenarnya tampil lebih dominan dalam pertandingan tersebut.
Ia sependapat dengan pelatih Mauricio Souza yang sebelumnya menyebut timnya bermain cukup baik meski akhirnya harus kalah.
Menurut Fabio, dalam sepak bola hasil akhir tidak selalu mencerminkan jalannya pertandingan. Ia merasa Persija mampu mengontrol permainan dan menciptakan peluang lebih banyak dibanding lawan.
Meski begitu, gelandang berusia 28 tahun tersebut mengakui efektivitas menjadi pembeda utama dalam laga kali ini.
