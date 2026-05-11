Adam Alis Angkat Bicara Usai Permalukan Persija Jakarta! Dua Golnya Bikin Persib Bandung Dekati Hattrick Juara

Adam Alis cetak dua gol saat Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta. Persib makin kokoh di puncak klasemen Super League 2025/2026. (Dok. Tribratanews Polri)
JawaPos.com — Persib Bandung sukses mengamankan kemenangan penting 2-1 atas Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Minggu 10 Mei 2026. Gelandang Adam Alis menjadi bintang kemenangan setelah memborong dua gol sekaligus membawa Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen.
Kemenangan ini terasa spesial karena Persib Bandung sempat tertinggal lebih dulu pada babak pertama.
Tekanan besar dari Persija Jakarta membuat laga berjalan sulit sebelum akhirnya Adam Alis tampil sebagai pembeda lewat dua gol pada menit ke-28 dan 38.
Adam Alis mengakui pertandingan kontra Persija Jakarta berjalan sangat berat sejak menit awal. Intensitas serangan lawan membuat Persib Bandung kesulitan mengembangkan permainan pada paruh pertama laga.
"Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat tertekan dan sempat tertinggal 0-1," ujar Adam Alis.
Situasi tersebut membuat Persib Bandung dipaksa bermain lebih disiplin dan efektif saat mendapatkan peluang.
Mentalitas pantang menyerah akhirnya menjadi faktor penting yang membuat Green Force mampu bangkit dan membalikkan keadaan sebelum turun minum.
Dua gol Adam Alis menjadi jawaban atas tekanan yang diterima Persib Bandung sepanjang laga. Gol pertama lahir pada menit ke-28 untuk menyamakan skor sebelum gol keduanya pada menit ke-38 memastikan keunggulan 2-1.
Meski tampil sebagai penentu kemenangan, Adam Alis justru lebih menyoroti pentingnya tambahan tiga poin bagi Persib Bandung.
Pemain berusia 32 tahun itu menilai kemenangan jauh lebih berarti dibanding catatan individu yang diraihnya.
