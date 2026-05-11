Misi Bojan Hodak Usai Tundukkan Persija Jakarta! Persib Bandung Tancap Gas Raih Gelar Juara

JawaPos.com — Persib Bandung meraih kemenangan penting 2-1 atas Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu 10 Mei 2026. Hasil ini membuat skuad asuhan Bojan Hodak semakin percaya diri menjaga peluang juara setelah sukses bangkit dari ketertinggalan lewat dua gol Adam Alis.
Kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persib Bandung sempat tertinggal lebih dulu melalui gol Alaaeddine Ajarie pada menit ke-19.
Namun, mental kuat Maung Bandung terlihat setelah Adam Alis memborong dua gol balasan pada menit ke-28 dan 38.
Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku pertandingan melawan Persija Jakarta berlangsung sesuai prediksi sejak awal.
Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel klasik sarat gengsi seperti ini selalu berjalan ketat tanpa memandang posisi klasemen maupun status unggulan.
Hodak menilai laga derby selalu menghadirkan tekanan berbeda bagi para pemain di lapangan. Karena itu, dirinya tidak terlalu mempersoalkan kualitas permainan tim selama target utama berupa kemenangan berhasil diamankan.
"Saya sudah katakan sebelumnya, ini tidak akan menjadi permainan yang indah. Ini pertandingan yang sangat sulit, dan dalam sebuah derby, tidak pernah ada tim favorit," ujar Hodak.
Persib Bandung memang tampil di bawah tekanan sejak awal pertandingan setelah Persija Jakarta bermain agresif melalui serangan cepat.
Situasi semakin rumit ketika Alaaeddine Ajarie berhasil memanfaatkan celah pertahanan Persib Bandung untuk membuka keunggulan tim ibu kota pada menit ke-19.
Meski tertinggal, Persib Bandung tidak kehilangan arah permainan dan mampu bangkit dengan cepat.
