Jadi Pahlawan Kemenangan Kontra Persija Jakarta, Adam Alis Minta Persib Bandung Fokus ke Laga Berikutnya

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, menjadi pahlawan kemenangan timnya atas Persija Jakarta pada laga pekan ke-32 Super League 2025/2026. Adam Alis mengingatkan kepada rekan setimnya untuk tidak cepat berpuas diri dengan hasil tersebut.

Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu digelar di Stadion Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026). Dalam duel tersebut, Persib Bandung berhasil menjinakkan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dengan skor tipis 2-1.

Padahal, Persib Bandung sempat tertinggal lebih dulu dari tuan rumah lewat gol Alaeddine Ajaraie di menit ke-19. Namun tim berjulukkan Pangeran Biru itu menunjukkan mentalitasnya dengan berhasil membalikkan keadaan lewat brace sang mantan, Adam Alis (28’ 37’).

Adam Alis yang merupakan pemain kelahiran Jakarta mengakui tekanan Macan Kemayoran sangat terasa, terkhusus di babak pertama. Namun, mentalitas pantang menyerah yang dimiliki skuad Pangeran Biru menjadi kunci kemenangan dalam laga tersebut.

"Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat tertekan dan sempat tertinggal 0-1," uja Adam Alis, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Senin (11/5/2026).

Eks pemain Persija Jakarta itu justru menjadi momok bagi mantan timnya karena berhasil membawa Persib Bandung meraih kemenangan.

Meski tampil sebagai pahlawan lewat dua gol yang dicetaknya, Adam Alis menegaskan bahwa tiga poin untuk Pangeran Biru lebih penting.

“Akhirnya saya mampu menyamakan kedudukan dan yang terpenting kami dapat tiga poin," tegasnya.

Kemenangan ini semakin memperkokoh posisi Persib Bandung di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026. Pangeran Biru kini memimpin perburuan gelar juara dengan koleksi 75 poin, unggul tiga angka atas Borneo FC yang belum memainkan laga pekan ke-32.