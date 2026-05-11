Jadi Pahlawan Kemenangan Kontra Persija Jakarta, Adam Alis Minta Persib Bandung Fokus ke Laga Berikutnya

Selebrasi Adam Alis merayakan gol Persib Bandung. (Dok. Media Persib)
JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung, Adam Alis, menjadi pahlawan kemenangan timnya atas Persija Jakarta pada laga pekan ke-32 Super League 2025/2026. Adam Alis mengingatkan kepada rekan setimnya untuk tidak cepat berpuas diri dengan hasil tersebut.
Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu digelar di Stadion Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026). Dalam duel tersebut, Persib Bandung berhasil menjinakkan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- dengan skor tipis 2-1.
Padahal, Persib Bandung sempat tertinggal lebih dulu dari tuan rumah lewat gol Alaeddine Ajaraie di menit ke-19. Namun tim berjulukkan Pangeran Biru itu menunjukkan mentalitasnya dengan berhasil membalikkan keadaan lewat brace sang mantan, Adam Alis (28’ 37’).
Adam Alis yang merupakan pemain kelahiran Jakarta mengakui tekanan Macan Kemayoran sangat terasa, terkhusus di babak pertama. Namun, mentalitas pantang menyerah yang dimiliki skuad Pangeran Biru menjadi kunci kemenangan dalam laga tersebut.
"Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat tertekan dan sempat tertinggal 0-1," uja Adam Alis, dipetik dari laman resmi Persib Bandung, Senin (11/5/2026).
Eks pemain Persija Jakarta itu justru menjadi momok bagi mantan timnya karena berhasil membawa Persib Bandung meraih kemenangan.
Meski tampil sebagai pahlawan lewat dua gol yang dicetaknya, Adam Alis menegaskan bahwa tiga poin untuk Pangeran Biru lebih penting.
“Akhirnya saya mampu menyamakan kedudukan dan yang terpenting kami dapat tiga poin," tegasnya.
Kemenangan ini semakin memperkokoh posisi Persib Bandung di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026. Pangeran Biru kini memimpin perburuan gelar juara dengan koleksi 75 poin, unggul tiga angka atas Borneo FC yang belum memainkan laga pekan ke-32.
Baca Juga:Profil Adam Alis: Mantan Gelandang Persija Jakarta yang Jadi Pahlawan Persib Bandung di Stadion Segiri
Meski demikian, Adam Alis mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Gelandang berusia 32 tahun itu mengajak seluruh pemain Persib Bandung untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan