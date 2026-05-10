Hasil Super League 2025/2026: PSIM Yogyakarta Bungkam 10 Pemain Malut United 2-0

JawaPos.com - PSIM Yogyakarta menang 2-0 atas Malut United pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. Laga tersebut digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (10/5/2026) malam WIB.

Meski menang, PSIM Yogyakarta masih terkunci di posisi ke-11 dengan 42 poin. Sementara, Malut United terkunci di posisi keenam dan gagal menggusur Persebaya Surabaya dan Dewa United.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

PSIM Yogyakarta bermain apik sejak awal pertandingan babak pertama. Tim berjuluk Laskar Mataram itu tampil menekan, namun lini pertahanan Malut United sangat solid.

Hingga pertengahan laga babak pertama, kedua tim kini menampilkan permainan jual beli serangan. Tetapi, serangan PSIM Yogyakarta terpantau lebih efektif. Riyatno Abiyoso menjadi motor serangan utama tim tuan rumah. Pada menit kritis, PSIM Yogyakarta akhirnya sukses memecah kebuntuan.

Berawal dari tendangan bebas yang membentur tiang, tercipta kemelut di depan gawang. Barisan pertahanan Malut United yang kelimpungan membuat pelanggaran di kotak terlarang. Wbeymar Angulo pun mendapat kartu merah langsung.

Wasit menunjuk titik putih, penalti untuk PSIM Yogyakarta. Ze Valente (45+13' (P)) yang menjadi eksekutor sukses menuntaskan tugasnya dengan baik. Akhirnya, laga babak pertama selesai untuk keunggulan PSIM Yogyakarta atas Malut United 1-0.

Babak Kedua

Usai jeda turun minum, PSIM Yogyakarta kembali mendominasi sejak awal. Walau demikian, Malut United sesekali melancarkan serangan balik.