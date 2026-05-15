PSIM Kantongi Lisensi Super League 2025/26, Fokus Perkuat Tim untuk Musim Depan

JawaPos.com - Manajemen PSIM Yogyakarta menyambut positif hasil pengumuman Club Licensing Cycle 2025/26. Klub berjuluk Laskar Mataram itu dipastikan memperoleh status Granted dan berhak tampil di kasta tertinggi Super League musim depan.

General Manager PSIM Steven Sunny mengatakan, pencapaian tersebut menjadi langkah penting bagi klub yang baru kembali ke level tertinggi sepak bola Indonesia. PSIM cukup lama berjuang di kompetisi bawah.

Menurut Steven, fokus utama manajemen pada musim pertama setelah promosi adalah memastikan seluruh kebutuhan dasar klub dapat terpenuhi. Termasuk syarat lisensi kompetisi yang kini semakin ketat.

”Sebagai tim yang baru kembali ke kasta tertinggi, fokus kami memang membangun kebutuhan jangka pendek klub terlebih dahulu. Salah satunya memastikan kelayakan lisensi untuk Super League musim depan,” ujar Steven dikutip dari ileague.id.

Dia mengaku bersyukur proses panjang yang dijalani manajemen akhirnya membuahkan hasil positif. Status Granted yang diperoleh menjadi bukti bahwa PSIM mampu memenuhi standar yang ditetapkan operator kompetisi.

Steven menjelaskan, standar lisensi klub dari musim ke musim terus berkembang. Karena itu, manajemen harus terus menyesuaikan diri dengan berbagai regulasi baru agar tidak mengalami kendala administratif maupun teknis.

Bagi PSIM, pemenuhan lisensi bukan sekadar formalitas. Ada konsekuensi serius yang harus dihindari jika klub gagal memenuhi persyaratan tersebut, termasuk ancaman pengurangan poin di kompetisi.

”Pemenuhan standar lisensi menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Kami memahami betul ada risiko besar jika klub gagal memenuhi ketentuan,” lanjut Seven.