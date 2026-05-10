PSIM Yogyakarta vs Malut United: Van Gastel Ogah Terbuai Kemenangan di Pertemuan Pertama

pelatih PSIM Jean Paul Van Gastel. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel mengatakan timnya tak ingin terbuai dari kemenangan pada pertemuan pertama melawan Malut United saat kedua tim kembali bertemu untuk pertemuan kedua BRI Super League musim ini di Stadion Sultan Agung (SSA), Bantul, Minggu pukul 19.00 WIB.
Pada pertemuan pertama yang terjadi 30 Agustus tahun lalu, PSIM yang bertindak sebagai tim tamu mempermalukan tuan rumah Malut dengan skor 2-0.
“Saat kami bermain di Malut, saya pikir itu pada akhir Agustus. Jadi, itu hampir sembilan bulan yang lalu. Oleh karena itu, saya rasa kedua tim tidak banyak berubah,” kata Van Gastel, dikutip dari laman resmi PSIM, Minggu.
Baca Juga:Jadi Rp 20 Ribu! Semen Padang Degradasi, Harga Tiket Kontra Persebaya Surabaya dan Persik Kediri Turun!
Van Gastel menyadari bahwa sejak pertemuan kedua tim tahun lalu, sudah banyak berubah, dengan Malut yang lebih bermain lebih baik karena kini menghuni peringkat keenam dengan 52 poin, sementara PSIM berada di peringkat ke-11 dengan 39 poin.
Malut tiba di laga ini dengan modal positif karena memenangi dua laga terakhir dengan mencetak 12 gol, sedangkan PSIM masih berada di tren negatif setelah hanya satu kali menang dalan 14 laga terakhirnya.
“Mereka memiliki pemain-pemain dengan kualitas individu yang baik yang dapat menentukan pertandingan dalam satu aksi. Jadi, kami harus berhati-hati dalam transisi,” ujar dia.
Soal apakah dia akan mengubah cara bermain Laskar Mataram nanti malam, setelah dalam 14 laga terakhir hanya memetik satu kemenangan, Van Gastel mengatakan tetap tak akan mengubahnya.
“Selama beberapa minggu ini, saya berbicara dengan para pemain dan bertanya kepada mereka apakah kami harus mengubah sesuatu dalam cara kami bermain, mungkin pada susunan pemain (line-up), atau barangkali mereka memiliki ide-ide baru, atau hal-hal yang mungkin tidak saya lihat dengan cukup jelas,” kata pelatih asal Belanda itu.
“Terkait cara kami bermain, kami akan tetap bermain dengan cara yang sama seperti yang sudah kami lakukan. Semuanya sepakat dengan cara kami bermain dan cara kami berlatih,” kata dia.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium