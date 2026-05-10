Malik Risaldi dan Koko Ari Cedera! Persebaya Surabaya Ditahan Persis Solo 0-0, Bernardo Tavares Puyeng!

JawaPos.com — Persebaya Surabaya gagal membawa pulang kemenangan usai bermain imbang melawan Persis Solo pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026) malam. Green Force kehilangan sejumlah pemain akibat cedera di tengah pertandingan hingga membuat pelatih Bernardo Tavares harus melakukan improvisasi besar demi menjaga keseimbangan tim.

Pertandingan berlangsung intens sejak menit awal dengan Persebaya Surabaya tampil dominan pada babak pertama. Tim tamu bahkan mampu mengontrol jalannya laga dan menciptakan lebih banyak peluang dibanding Persis Solo.

“Saya pikir ini adalah pertandingan yang intens. Pada babak pertama, saya rasa Persebaya mendapatkan lebih banyak peluang daripada tim lawan. Sampai menit ke-15 (akhir babak pertama), kami mendominasi dan mengontrol permainan,” ujar Bernardo Tavares.

Pelatih berlisensi UEFA Pro itu menilai Persis Solo sengaja bermain lebih menunggu dan mengandalkan skema serangan balik. Situasi tersebut sempat mampu diantisipasi dengan baik oleh Persebaya Surabaya pada paruh pertama pertandingan.

“Di babak pertama, Persis Solo memberikan bola kepada kami dan mencoba mengandalkan transisi ofensif serta bola mati (set pieces),” imbuhnya.

Cedera Malik Risaldi dan Koko Ari Jadi Titik Balik Masalah besar mulai datang ketika Persebaya Surabaya kehilangan dua pemain penting akibat cedera. Malik Risaldi harus ditarik keluar saat jeda babak pertama, sedangkan Koko Ari menyusul keluar pada awal babak kedua.

“Saat jeda babak pertama, kami harus mengganti Malik karena dia cedera. Di awal babak kedua, kami harus menarik keluar Koko karena dia cedera,” kata Bernardo Tavares.

Kondisi tersebut membuat ritme permainan Green Force langsung berubah drastis. Persebaya Surabaya kehilangan keseimbangan terutama dalam membangun serangan dan menjaga tempo permainan.