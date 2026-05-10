Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 11 Mei 2026 | 02.29 WIB

Cerita Haru Ichsas Baihaqi: Tetap Bersyukur Meski Persebaya Surabaya Gagal Kalahkan Persis Solo di Manahan!

Moch. Ichsas Baihaqi tetap bersyukur usai Persebaya Surabaya bermain imbang tanpa gol melawan Persis Solo di Stadion Manahan. (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya gagal membawa pulang kemenangan usai ditahan imbang Persis Solo tanpa gol pada pekan ke-32 Super League 2025/26 di Stadion Manahan, Sabtu malam (9/5/2026). Meski kecewa karena target tiga poin meleset, Moch. Ichsas Baihaqi tetap bersyukur Green Force mampu mencuri satu poin penting dari laga ketat di kandang lawan.

Hasil tersebut membuat Persebaya Surabaya harus menghentikan tren kemenangan yang sebelumnya sempat terjaga.

Namun, penampilan dominan sepanjang pertandingan tetap memberi optimisme bagi skuad asuhan Paul Munster menghadapi laga berikutnya.

Mengapa Ichsas Baihaqi Tetap Bersyukur?

Moch. Ichsas Baihaqi mengaku hasil imbang melawan Persis Solo belum sesuai harapan seluruh pemain Persebaya Surabaya. Sejak awal datang ke Solo, Green Force memasang target penuh untuk membawa pulang kemenangan.

“Sebenarnya hasil ini belum cukup memuaskan bagi kami karena sejak awal datang ke sini target kami adalah membawa pulang tiga poin,” ujar Ichsas dalam sesi konferensi pers usai laga.

Pemain muda berusia 19 tahun tersebut tetap mencoba melihat sisi positif dari pertandingan di Stadion Manahan.

Menurutnya, membawa pulang satu poin dari markas Persis Solo tetap menjadi hasil yang patut disyukuri mengingat laga berlangsung sangat ketat.

“Meski begitu, kami tetap bersyukur bisa membawa pulang satu poin yang penting dari pertandingan ini,” katanya.

Sikap dewasa Ichsas menarik perhatian banyak pendukung Persebaya Surabaya. Di usia muda, jebolan PS AL itu menunjukkan mental kuat dan mampu melihat hasil pertandingan secara objektif.

