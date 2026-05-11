Skenario Gila Persis Solo Selamat dari Degradasi! Wajib Sapu Bersih dan Berdoa Rival Tergelincir

Pemain Persis Solo berjuang menjaga asa bertahan di Super League 20252026 saat menghadapi laga krusial kontra Persebaya Surabaya di Stadion Manahan. (Dok. Persis)
JawaPos.com — Persis Solo masih memiliki peluang bertahan di Super League 2025/2026 meski berada di papan bawah klasemen, namun syaratnya sangat berat karena Laskar Sambernyawa wajib menyapu bersih tiga laga sisa dimulai dari duel kontra Persebaya Surabaya di Stadion Manahan. Tekanan besar kini menghantui tim kebanggaan Surakarta itu karena kegagalan meraih poin penuh bisa langsung menutup peluang mereka keluar dari zona degradasi.
Situasi Persis Solo semakin rumit karena mereka tak hanya bergantung pada hasil sendiri, tetapi juga harus berharap rival-rival terdekat terpeleset pada pekan-pekan terakhir musim ini.
Setiap pertandingan kini terasa layaknya partai final yang menentukan nasib mereka di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
Duel menghadapi Persebaya Surabaya menjadi pertandingan paling penting bagi Persis Solo karena digelar di Stadion Manahan yang selama ini dikenal mampu menghadirkan atmosfer besar.
Dukungan ribuan suporter di kandang sendiri diharapkan menjadi energi tambahan bagi Laskar Sambernyawa untuk merebut tiga poin krusial.
Persis Solo tak memiliki banyak ruang untuk melakukan kesalahan karena kehilangan poin akan membuat posisi mereka semakin sulit. Jika gagal menang saat rival seperti Persijap Jepara meraih kemenangan, maka jarak poin bisa semakin melebar dan membuat peluang bertahan makin tipis.
Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, menegaskan seluruh pemain memahami betapa pentingnya tiga pertandingan tersisa musim ini.
Menurut dia, fokus dan disiplin menjadi faktor utama agar timnya mampu bertahan dari ancaman degradasi.
"Seluruh pertandingan tersisa adalah final bagi kami. Kami harus tetap fokus dan memberikan yang terbaik demi menjaga peluang bertahan," tegas Milo.
Persis Solo juga memiliki motivasi besar untuk memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri.
