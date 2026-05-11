Persebaya Surabaya Pantau Kondisi 3 Pemain Cedera, Bernardo Tavares Senang Bisa Imbangi Persis Solo

Pemain Persebaya Surabaya, Malik Risaldi (kiri) berusaha menembus pertahanan Persis Solo pada laga Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Sabtu (9/5/2026) malam. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com – Persebaya Surabaya baru saja mencatatkan hasil imbang. Mereka bermain tanpa gol melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/5) malam.
Hasil itu cukup merugikan bagi Green Force. Pertama, mereka gagal mencatatkan quat-trick kemenangan. Kedua, beberapa pemain Persebaya malah dibekap cedera.
Hal itu diungkapkan oleh sang pelatih, Bernardi Tavares. “Di awal babak kedua, saya harus mengganti Malik Risaldi karena cedera. Setelah itu, saya juga harus mengganti Koko Ari akibat alasan yang sama. Bruno Moreira juga diganti karena dia baru sembuh dari cedera,” katanya dalam sesi preskon usai laga tersebut.
Sejatinya, Tavares masih membutuhkan tenaga ketiga pemain itu. Apalagi Malik dan Bruno merupakan winger utama. Sementara Koko bisa membantu melakukan overlap dari sisi kanan. Cuma, Tavares ogah memaksa pemainnya untuk terus tampil.
“Karena mereka tidak memiliki stamina dan daya tahan yang sempurna untuk membantu tim. Mereka mencoba berkorban, dan kami menghargai itu,” beber mantan pelatih PSM Makassar itu.
Di laga itu, Malik digantikan oleh Mikael Tata. Sementara Bruno diganti Gali Freitas. Sedangkan Dimas Wicaksono menggantikan Koko.
“Kondisi itu membuat pemain lain bermain bukan di posisi aslinya. Kadang, mereka menjawab bukan dengan performa terbaik, tapi dengan sikap dan kemauan,” tegas Tavares.
Lantas, bagaimana kondisi tiga pemain tersebut? Saat ini Tavares masih fokus untuk melakukan recovery.
Yang jelas, dia cukup senang meski gagal menang atas Persis.
“Karena dalam empat laga kandang sebelumnya, Persis selalu meraih kemenangan di Manahan. Jadi, saya rasa ini (imbang tanpa gol) adalah hasil yang bagus,” terang pelatih kelahiran 2 Mei 1980 tersebut.
