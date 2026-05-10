Antara
Minggu, 10 Mei 2026 | 23.39 WIB

Timnas Indonesia U-17 Segera Hadapi Jepang, Kurniawan Mohon Doa dari Fans Garuda

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto. (Umarul Faruq/Antara)

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto mengatakan, apa pun bisa terjadi saat skuadnya berhadapan dengan Jepang pada laga terakhir Grup B Piala Asia U-17 2026 di Jeddah, Arab Saudi, Selasa (12/5), dikutip dari ANTARA.

"Kami respek terhadap Jepang yang sudah dipastikan lolos (ke perempat final). Mereka tim kuat. Namun, segala sesuatu masih bisa terjadi," ujar Kurniawan, dikutip dari keterangan resmi PSSI yang diterima di Jakarta, Minggu.

Indonesia tidak boleh kalah dari Jepang, sekaligus berharap Qatar ditaklukkan China pada laga pamungkas Grup B lainnya, untuk lolos ke delapan besar.

Jika berhasil ke perempat final, maka Indonesia dipastikan tampil di Piala Dunia U17 2026 di Qatar.

Kurniawan menyadari hal tersebut menjadi misi yang sulit mengingat dominasi Jepang di semua kelompok usia persepakbolaan Asia.

Meski demikian, juru taktik berumur 49 tahun itu tidak mau Indonesia gentar dan tumbang sebelum bertanding.

Dia yakin masih ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk meraih minimal satu poin dari laga tersebut.

"Kami akan berjuang sampai saat terakhir. Mohon doa dari masyarakat Indonesia," tutur Kurniawan.

Salah satu aspek yang diasah pada masa jeda sebelum bertemu Jepang, menurut Kurniawan, adalah mental.

Editor: Banu Adikara
