Ogah Berlebihan Walau Timnas Indonesia U-17 Kalahkan Tiongkok, Kurniawan: Rayakan Secukupnya!

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-17 Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto mengingatkan para pemainnya agar tidak berlebihan dalam merayakan kemenangan 1-0 atas Tiongkok pada laga perdana Grup B Piala Asia U-17 2026, dikutip dari ANTARA.

Bermain menghadapi Tiongkok yang dua kali menjuarai Piala Asia U-17, Indonesia menang berkat gol Keanu Sanjaya hanya tiga menit jelang waktu penuh normal di Lapangan A King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Selasa (5/5) waktu setempat.

"Alhamdulillah tiga poin yang sangat penting dan saya berharap malam ini kita merayakan secukupnya karena masih ada pertandingan-pertandingan berikutnya yang sangat menentukan langkah kita ke Piala Dunia," kata Kurniawan dalam rekaman komentar pascalaga yang diterima di Jakarta, Rabu.

Kemenangan ini mengantarkan Indonesia menempati peringkat kedua klasemen sementara Grup B dengan tiga poin, di bawah Jepang dengan koleksi poin yang sama setelah mereka mengalahkan Qatar 3-1 di laga pertama.

Berikutnya Indonesia bertemu dengan Qatar pada Sabtu (9/5) pukul 23.30 WIB, sementara pada hari yang sama Jepang melawan China pada pukul 23.00 WIB.

Tambahan tiga poin atas Qatar nanti akan membuat peluang Indonesia lolos ke babak perempat final, sekaligus memastikan tiket Piala Dunia U17 2026 akan sangat besar. Syaratnya, di saat yang bersamaan, Jepang tak boleh kalah dari China.

Di sisi lain, peluang Indonesia untuk kembali mencatatkan sejarah juga akan tercipta jika mereka hanya meraih hasil imbang, dengan syarat pada laga lainnya Jepang mengalahkan China.

"Mudah-mudahan apa yang menjadi planning kami bisa berjalan dengan lancar dan tak lupa selalu minta dukungan doa dari seluruh masyarakat Indonesia," kata Kurniawan.