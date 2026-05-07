Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Ali Mahrus, Taufiq Ardyansyah
Kamis, 7 Mei 2026 | 21.35 WIB

Timnas Indonesia U-17 Menang Dramatis atas Tiongkok, Kurniawan Dwi Yulianto Singgung Masalah Disiplin dan Taktik

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto. (Umarul Faruq/Antara) - Image

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto. (Umarul Faruq/Antara)

JawaPos.com – Timnas Indonesia U-17 memulai langkah di Piala Asia U-17 2026 dengan hasil positif. Garuda Muda sukses menundukkan Tiongkok 1-0 pada laga perdana Grup B di Lapangan A King Abdullah Sport City Training, Arab Saudi, Selasa (5/5) malam. Kemenangan Indonesia ditentukan gol tunggal Keanu Sanjaya pada menit ke-87. 

Pelatih kepala Timnas U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, mengapresiasi kerja keras anak asuhnya. Menurut dia, kemenangan tersebut tidak lepas dari disiplin pemain dalam menjalankan instruksi taktik sepanjang pertandingan.

“Alhamdulillah, apresiasi diberikan untuk para pemain atas kerja kerasnya. Mereka sangat disiplin dalam taktik dan posisi,” ujar Kurniawan seusai laga.

Mantan striker Timnas Indonesia itu menilai tiga poin perdana sangat penting untuk menjaga peluang lolos dari fase grup. Selanjutnya, Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Qatar pada laga kedua Grup B, Sabtu (9/5) pukul 23.30 WIB.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Ogah Berlebihan Walau Timnas Indonesia U-17 Kalahkan Tiongkok, Kurniawan: Rayakan Secukupnya! - Image
Sepak Bola Indonesia

Ogah Berlebihan Walau Timnas Indonesia U-17 Kalahkan Tiongkok, Kurniawan: Rayakan Secukupnya!

Rabu, 6 Mei 2026 | 23.17 WIB

Mathew Baker Bawa Energi Positif, Kurniawan Dwi Yulianto: Perannya Vital di Timnas Indonesia U-17 - Image
Sepak Bola Indonesia

Mathew Baker Bawa Energi Positif, Kurniawan Dwi Yulianto: Perannya Vital di Timnas Indonesia U-17

Minggu, 26 April 2026 | 22.23 WIB

Timnas Indonesia U-17 Bakal Tantang Arab Saudi Jelang Piala Asia U-17 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia U-17 Bakal Tantang Arab Saudi Jelang Piala Asia U-17 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 23.59 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

3

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

4

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

5

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

6

Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in

9

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

10

12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore