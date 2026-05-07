Timnas Indonesia U-17 Menang Dramatis atas Tiongkok, Kurniawan Dwi Yulianto Singgung Masalah Disiplin dan Taktik

JawaPos.com – Timnas Indonesia U-17 memulai langkah di Piala Asia U-17 2026 dengan hasil positif. Garuda Muda sukses menundukkan Tiongkok 1-0 pada laga perdana Grup B di Lapangan A King Abdullah Sport City Training, Arab Saudi, Selasa (5/5) malam. Kemenangan Indonesia ditentukan gol tunggal Keanu Sanjaya pada menit ke-87.

Pelatih kepala Timnas U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, mengapresiasi kerja keras anak asuhnya. Menurut dia, kemenangan tersebut tidak lepas dari disiplin pemain dalam menjalankan instruksi taktik sepanjang pertandingan.

“Alhamdulillah, apresiasi diberikan untuk para pemain atas kerja kerasnya. Mereka sangat disiplin dalam taktik dan posisi,” ujar Kurniawan seusai laga.