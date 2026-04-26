Mathew Baker Bawa Energi Positif, Kurniawan Dwi Yulianto: Perannya Vital di Timnas Indonesia U-17

Mathew Baker. (Istimewa)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia U-17, Kurniawan Dwi Yulianto, memberi pujian kepada Mathew Baker. Kurniawan menyebut pemain diaspora berusia 16 tahun itu memiliki peran penting di skuad Garuda Muda.
Baker masuk dalam daftar skuad final Timnas Indonesia U-17 untuk Piala Asia U-17 2026. Turnamen bergengsi kelompok umur antarnegara Asia itu akan digelar terpusat di Arab Saudi pada 5-22 Mei 2026.
Kehadiran Baker dalam skuad Timnas Indonesia U-17 pun disambut gembira oleh Kurniawan. Pelatih berusia 49 tahun itu menaruh harapan tinggi kepada Baker, karena sudah punya pengalaman bermain di Piala Dunia U-17 2025 Qatar.
“Yang pasti sangat positif karena kita tahu Mathew (Baker) adalah seorang pemain yang profesional. Kemudian berpengalaman di Piala Dunia kemarin,” kata Kurniawan kepada wartawan termasuk JawaPos.com, dikutip Minggu (26/4/2026).
Bekal pengalaman itu membuat Baker menjadi salah satu pemain senior di Timnas Indonesia U-17 saat ini. Karena itu, Kurniawan menilai pemain Melbourne City tersebut merupakan pemain vital di skuad Garuda Muda.
“Jadi, peran dia sangat vital untuk membantu tim ini, baik di dalam maupun di luar lapangan. Karena dia juga sangat peduli terhadap tim ini,” ungkapnya.
“Ketika di Thailand, bagaimana dia memotivasi para pemain lain untuk selalu berjuang baik di dalam latihan maupun pertandingan,” tambah Kurniawan.
Di Piala Asia U-17 2026, Timnas Indonesia U-17 berkekuatan 23 pemain, yang mana tiga diantaranya adalah pemain diaspora. Selain Baker, ada Noha Pohan (NAC Breda) dan Mike Rajasa (FC Utrecht).
Sebelum terjun ke ajang tersebut, Timnas Indonesia U-17 akan menantang tuan rumah Arab Saudi pada Selasa (28/4) mendatang. Laga uji coba itu akan dimanfaatkan sebagai pemantapan taktik jelang tempur di Piala Asia U-17 2026.
