Persib Bandung Waspadai Cuaca Samarinda, Bojan Hodak Tetap Optimistis Hadapi Persija

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak. (Persib)
JawaPos.com–Laga panas antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB.
Jelang duel klasik tersebut, kedua pelatih sama-sama menyoroti kondisi tim masing-masing. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menilai faktor cuaca menjadi salah satu tantangan yang harus segera diadaptasi anak asuhnya.
Menurut Hodak, kondisi di Samarinda terasa lebih panas dan lembap dibandingkan Bandung. Meski begitu, pelatih asal Kroasia itu memastikan Persib Bandung sudah melakukan persiapan lebih awal agar para pemain bisa beradaptasi dengan baik.
”Cuaca di sini memang sedikit berbeda dibanding Bandung. Kami datang lebih awal supaya pemain punya waktu untuk menyesuaikan kondisi,” ujar Hodak dikutip persib.co.id.
Selain cuaca, dia juga menyinggung karakter lapangan Stadion Segiri yang memiliki rumput lebih tebal. Namun, Hodak menegaskan hal tersebut bukan alasan yang bisa memengaruhi permainan timnya karena kedua tim akan bermain di lapangan yang sama.
Pelatih berusia 54 tahun itu juga tidak ingin meremehkan kekuatan Persija Jakarta meski pertandingan berlangsung di tempat netral. Menurut dia, Persija tetap memiliki kualitas yang bisa merepotkan siapa saja.
”Persija adalah tim besar dengan banyak pemain berkualitas. Mereka pasti punya motivasi tinggi untuk pertandingan seperti ini,” tandas BBojan Hodak.
Meski demikian, Hodak memilih fokus menjaga konsistensi performa Persib Bandung yang sedang bersaing di papan atas klasemen. Dia berharap timnya mampu melanjutkan tren positif demi menjaga peluang juara hingga akhir musim.
Sementara itu, pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza memastikan timnya berada dalam kondisi siap tempur. Namun, dia mengakui kemungkinan besar tidak bisa memainkan Rayhan Hannan karena cedera.
