Andre Rizal Hanafi
Minggu, 10 Mei 2026 | 21.39 WIB

Fakta Menarik Pertandingan El Clasico Persija vs Persib di Samarinda: Venue Netral, Rivalitas Panas dan Misi Perebutan Gelar Juara

Pemain Persija Jakarta pada pertandingan Super League 2025/2026 di SUGBK. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com–Pertandingan panas antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung dipastikan menjadi salah satu laga paling menyita perhatian pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026.

Duel klasik dua tim besar Indonesia Persija vs Persib itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Minggu (10/5). Persija gagal menggelar pertandingan super league di Jakarta karena persoalan perizinan keamanan.

Laga Persija kontra Persib ini tidak sekadar mempertemukan dua rival abadi. Pertandingan juga menjadi duel penting dalam persaingan papan atas klasemen super league.

Persib saat ini masih berada di puncak klasemen sementara dengan koleksi 72 poin dan berpeluang semakin dekat dengan gelar juara jika mampu membawa pulang kemenangan dari Samarinda. Di sisi lain, Persija datang dengan motivasi tinggi untuk menghentikan langkah rivalnya.

Macan Kemayoran ingin memanfaatkan status sebagai tuan rumah, meski pertandingan harus dimainkan jauh dari Jakarta. Situasi tersebut membuat pertandingan semakin menarik karena menghadirkan atmosfer berbeda dari biasanya.

Pemindahan venue ke Samarinda menjadi cerita tersendiri menjelang laga besar ini. Manajemen Persija sebelumnya berupaya menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno sebagai lokasi pertandingan.

Namun, proses perizinan yang tidak kunjung didapat membuat mereka harus mencari alternatif stadion di luar Pulau Jawa. Samarinda akhirnya dipilih karena dianggap menjadi opsi paling memungkinkan.

Selain tetap bisa menghadirkan penonton di stadion, lokasi tersebut dinilai cukup aman untuk menggelar pertandingan dengan tensi tinggi seperti Persija kontra Persib. Panitia pelaksana juga memastikan tidak ada alokasi tiket bagi pendukung Persib. Kebijakan itu diambil demi mengurangi potensi bentrokan antar suporter.

Hanya pendukung tuan rumah yang diperbolehkan hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan kepada Persija. Meski begitu, rivalitas kedua tim tetap dipastikan terasa kuat.

