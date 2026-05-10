Persija vs Persib: Macan Kemayoran Percaya Diri, Mauricio Siapkan Strategi Khusus

Pelatih Mauricio Souza di Persija Jakarta Training Ground. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com–Persija Jakarta akan menjalani pertandingan penuh gengsi saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26. Duel dua tim besar Indonesia itu berlangsung di Stadion Segiri, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB dan dipastikan menjadi salah satu laga paling menyita perhatian pecinta sepak bola nasional.
Macan Kemayoran datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menunjukkan performa impresif dalam beberapa pertandingan terakhir. Tim asuhan Mauricio Souza sukses meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir.
Tidak hanya produktif dengan torehan 11 gol, Persija juga tampil disiplin di lini belakang dengan mencatat empat clean sheet. Performa positif tersebut menjadi modal penting bagi Persija untuk menghadapi rival abadinya.
Baca Juga:Bojan Hodak Sebut Persija vs Persib Derbi Terbesar Asia Tenggara, Kans Juara Dipertaruhkan
Namun Mauricio Souza menegaskan laga melawan Persib selalu berbeda karena memiliki atmosfer dan tensi yang tinggi. Menurut pelatih asal Brasil itu, pertandingan Persija kontra Persib merupakan salah satu derbi terbesar di Indonesia. Dia berharap duel panas nanti tetap berlangsung aman dan menjunjung tinggi sportivitas antarpemain maupun suporter.
”Ini adalah pertandingan berkelas, sebuah derbi besar. Kita tahu rivalitas yang ada di antara kedua tim, derbi sepak bola Indonesia. Jadi harapan saya adalah agar pertandingan di lapangan aman bagi semua orang,” ujar Mauricio Souza dalam konferensi pers sebelum laga dikutip dari ileague.id.
Dia berharap kedua tim dapat menampilkan permainan terbaik sehingga pertandingan berjalan menarik sesuai reputasi besar yang dimiliki Persija dan Persib. Meski sedang dalam tren positif, Mauricio tetap menaruh kewaspadaan tinggi terhadap kekuatan Maung Bandung.
Persib saat ini menjadi tim dengan pertahanan terbaik di kompetisi setelah baru kebobolan 20 gol dari 31 pertandingan. Catatan itu membuat Mauricio harus memutar otak untuk mencari cara membongkar lini belakang Persib yang terkenal disiplin dan sulit ditembus.
Fokus dan efektivitas penyelesaian akhir disebut akan menjadi kunci penting bagi Persija dalam pertandingan nanti.
”Kami harus menemukan solusi dan celah untuk bisa menembus pertahanan mereka. Fokus dan efektivitas akan sangat penting di pertandingan nanti,” tambah Mauricio Souza.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium