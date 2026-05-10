Persija vs Persib: Macan Kemayoran Percaya Diri, Mauricio Siapkan Strategi Khusus

JawaPos.com–Persija Jakarta akan menjalani pertandingan penuh gengsi saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26. Duel dua tim besar Indonesia itu berlangsung di Stadion Segiri, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB dan dipastikan menjadi salah satu laga paling menyita perhatian pecinta sepak bola nasional.

Macan Kemayoran datang dengan kepercayaan diri tinggi usai menunjukkan performa impresif dalam beberapa pertandingan terakhir. Tim asuhan Mauricio Souza sukses meraih empat kemenangan dan satu hasil imbang dari lima laga terakhir.

Tidak hanya produktif dengan torehan 11 gol, Persija juga tampil disiplin di lini belakang dengan mencatat empat clean sheet. Performa positif tersebut menjadi modal penting bagi Persija untuk menghadapi rival abadinya.

Namun Mauricio Souza menegaskan laga melawan Persib selalu berbeda karena memiliki atmosfer dan tensi yang tinggi. Menurut pelatih asal Brasil itu, pertandingan Persija kontra Persib merupakan salah satu derbi terbesar di Indonesia. Dia berharap duel panas nanti tetap berlangsung aman dan menjunjung tinggi sportivitas antarpemain maupun suporter.

”Ini adalah pertandingan berkelas, sebuah derbi besar. Kita tahu rivalitas yang ada di antara kedua tim, derbi sepak bola Indonesia. Jadi harapan saya adalah agar pertandingan di lapangan aman bagi semua orang,” ujar Mauricio Souza dalam konferensi pers sebelum laga dikutip dari ileague.id.

Dia berharap kedua tim dapat menampilkan permainan terbaik sehingga pertandingan berjalan menarik sesuai reputasi besar yang dimiliki Persija dan Persib. Meski sedang dalam tren positif, Mauricio tetap menaruh kewaspadaan tinggi terhadap kekuatan Maung Bandung.

Persib saat ini menjadi tim dengan pertahanan terbaik di kompetisi setelah baru kebobolan 20 gol dari 31 pertandingan. Catatan itu membuat Mauricio harus memutar otak untuk mencari cara membongkar lini belakang Persib yang terkenal disiplin dan sulit ditembus.

Fokus dan efektivitas penyelesaian akhir disebut akan menjadi kunci penting bagi Persija dalam pertandingan nanti.