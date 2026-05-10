Antisipasi Bentrok Jakmania dan Bobotoh, Polres Tangerang Amankan Lokasi Nobar Persija Jakarta vs Persib Bandung

Sejumlah The Jakmania memberikan dukungan kepada pemain Persija Jakarta di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Jumat (8/5/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang menyiagakan tim patroli keliling untuk mengantisipasi gangguan keamanan menyusul adanya kegiatan nonton bareng (nobar) Persija Jakarta - Persib Bandung yang digelar oleh kelompok suporter kedua tim di beberapa wilayah Kabupaten Tangerang, Banten.
Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah di Tangerang, Minggu mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah pengamanan, di antaranya patroli untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas, terutama konvoi suporter sebelum ataupun sesudah kegiatan nobar berlangsung.
"Kami telah memetakan sejumlah titik yang berpotensi menjadi lokasi kegiatan nobar, baik yang diselenggarakan oleh basis suporter Persija ataupun Persib. Pengamanan dan patroli akan kami tingkatkan," ujarnya.
Indra menyebut beberapa wilayah Kabupaten Tangerang dengan basis suporter masing-masing tim diperkirakan akan melaksanakan nobar, antara lain Kecamatan Cikupa, Pasar Kemis, Rajeg, Panongan, dan Tigaraksa.
Dengan adanya kegiatan itu, menurut dia, langkah antisipasi patroli dilakukan sebagai upaya pencegahan terhadap potensi gesekan antarpendukung ataupun gangguan ketertiban umum akibat konvoi kendaraan setelah kegiatan nobar.
"Kami mengimbau seluruh suporter untuk menjaga ketertiban, tidak melakukan provokasi, konvoi berlebihan, ataupun tindakan yang dapat mengganggu masyarakat," ujarnya.
Selain patroli mobile, kata Indra, personel kepolisian juga akan disiagakan di sejumlah titik rawan dan lokasi nobar guna memastikan kegiatan itu berjalan aman dan kondusif.
Polresta Tangerang juga berkoordinasi dengan penyelenggara nobar, tokoh masyarakat, serta komunitas suporter agar turut membantu menjaga suasana tetap damai selama pertandingan berlangsung.
"Silahkan mendukung tim masing-masing, tapi tetap utamakan keselamatan, ketertiban, dan saling menghormati," tuturnya.
Indra juga mengingatkan para suporter agar tidak mengonsumsi minuman keras, membawa senjata tajam, petasan, ataupun melakukan aksi sweeping yang berpotensi memicu keributan.
