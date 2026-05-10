Maxwell Souza Tak Dibawa! Susunan Pemain Persija Jakarta vs Persib Bandung

Pemain Persija Jakarta akan menghadapi Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda. (Istimewa)
JawaPos.com–Duel klasik antara Persija Jakarta versus Persib Bandung digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB. Daftar susunan pemain kedua kesebelasan pun telah diketahui.
Pertandingan antara Persija Jakarta vs Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 ini bisa dikatakan menjadi laga krusial. Pasalnya, kedua kesebelasan sedang terlibat dalam perburuan gelar juara musim ini.
Baik Persija Jakarta maupun Persib Bandung wajib mencuri kemenangan dalam duel super league sore hari ini. Kedua tim pun menurunkan skuad terbaiknya dalam laga bertajuk El Clasico Indonesia tersebut.
Dari Persija Jakarta selaku tuan rumah, pelatih Mauricio Souza tidak melakukan banyak perubahan seperti pada lima laga terakhirnya. Juru taktik asal Brasil itu masih akan menggunakan skema andalannya, yakni 4-3-3.
Pada posisi penjaga gawang, Souza mempercayakan posisi tersebut kepada Carlos Eduardo dalam laga krusial hari ini. Lalu empat pemain bertahan tetap dipercayakan kepada Bruno Tubarao, Paulo Ricardo, Rizky Ridho, dan Dony Tri Pamungkas.
Pada sektor lini tengah akan digalang oleh Fabio Calonego, Van Basty Sousa, dan Rayhan Hannan. Nah, yang menarik, Souza melakukan sedikit perubahan pada lini serang Macan Kemayoran.
Alih-alih memainkan Maxwell Souza, pelatih Mauricio Souza justru mempercayakan Alaeddine Ajaraie untuk tampil sejak menit awal. Lalu dua pemain depan lainnya ada Allano Lima dan Eksel Runtukahu. Maxwell Souza ditinggal tak dibawa ke Samarinda.
Sementara dari kubu tim tamu, Persib Bandung juga menurunkan pemain terbaiknya. Di posisi penjaga gawang jelas ada Teja Paku Alam.
Kemudian lini pertahanan Persib Bandung diperkuat Kakang Rudianto, Federico Barba, Patricio Matricardi, dan Frans Putros. Dalam laga klasik ini, Barba dipercaya sebagai kapten Pangeran Biru.
