Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Minggu, 10 Mei 2026 | 00.50 WIB

Mauricio Souza Ungkap Satu Harapan Penting Jelang Duel Klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza berharap laga kontra Persib berjalan aman. (Istimewa) - Image

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza berharap laga kontra Persib berjalan aman. (Istimewa)

JawaPos.com–Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengungkap satu harapan jelang duel klasik kontra Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Souza berharap, pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia itu berjalan dengan aman.

Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, terpaksa menjamu Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB. Persija Jakarta harus memainkan laga kandang di luar Pulau Jawa setelah tidak mendapat izin keamanan untuk bermain di Jakarta.

Persija Jakarta dan Persib Bandung memiliki sejarah panjang dengan rivalitas tinggi. Tak ayal jika duel kedua kesebelasan bertajuk El Clasico Indonesia. Pertandingan kedua tim juga kerap berjalan penuh drama dengan intensitas tinggi.

”Ini adalah sebuah laga klasik dan kita semua sudah tahu bagaimana rivalitas yang ada. Jadi, ini menjadi sebuah Derby dan kita tahu bagaimana rivalitasnya,” kata Souza dalam konferensi pers, Sabtu (9/5).

Mengingat rivalitas yang tinggi, Souza pun berharap pertandingan besok bisa berjalan dengan aman. Juru taktik asal Brasil itu juga berharap pemain dari kedua kesebelasan menjaga sportivitas, terlepas dari rivalitas yang ada.

”Jadi harapan saya, pertandingan di lapangan itu aman semua, dan pemain itu bisa respek satu sama lain. Sehingga, kita bisa bikin pertandingan luar biasa dari dua tim yang besar seperti ini,” tutur Souza.

Duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung bukan hanya sekadar pertemuan dua tim yang memiliki rivalitas tinggi. Melainkan, hasil akhir dari laga bertajuk El Clasico Indonesia itu akan menentukan arah perburuan gelar juara Super League 2025/2026.

Bisa dikatakan, ada tiga tim yang saat ini terlibat dalam perburuan gelar juara musim ini. Persib Bandung dan Borneo FC menjadi kandidat terkuat, karena sedang memimpin klasemen dengan koleksi 75 poin. Sementara Persija Jakarta mengekor di posisi ketiga dengan 65 poin dan secara matematis masih bisa untuk mengkudeta dua tim tersebut.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Sebelum Hadapi Persib, Jakmania Ingatkan Persija Tetap Tenang dan Fokus di Lapangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Sebelum Hadapi Persib, Jakmania Ingatkan Persija Tetap Tenang dan Fokus di Lapangan

Sabtu, 9 Mei 2026 | 20.46 WIB

Persib Vs Persija Jadi Penentu Juara, Andrew Jung Siap Kubur Asa Macan Kemayoran - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Vs Persija Jadi Penentu Juara, Andrew Jung Siap Kubur Asa Macan Kemayoran

Sabtu, 9 Mei 2026 | 20.17 WIB

Wasit Uzbekistan Dikabarkan Pimpin Duel Klasik Persija Jakarta Vs Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

Wasit Uzbekistan Dikabarkan Pimpin Duel Klasik Persija Jakarta Vs Persib Bandung

Sabtu, 9 Mei 2026 | 20.02 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore