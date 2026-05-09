Mauricio Souza Ungkap Satu Harapan Penting Jelang Duel Klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung

Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza berharap laga kontra Persib berjalan aman. (Istimewa)
JawaPos.com–Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza mengungkap satu harapan jelang duel klasik kontra Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Souza berharap, pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia itu berjalan dengan aman.
Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta, terpaksa menjamu Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB. Persija Jakarta harus memainkan laga kandang di luar Pulau Jawa setelah tidak mendapat izin keamanan untuk bermain di Jakarta.
Persija Jakarta dan Persib Bandung memiliki sejarah panjang dengan rivalitas tinggi. Tak ayal jika duel kedua kesebelasan bertajuk El Clasico Indonesia. Pertandingan kedua tim juga kerap berjalan penuh drama dengan intensitas tinggi.
”Ini adalah sebuah laga klasik dan kita semua sudah tahu bagaimana rivalitas yang ada. Jadi, ini menjadi sebuah Derby dan kita tahu bagaimana rivalitasnya,” kata Souza dalam konferensi pers, Sabtu (9/5).
Mengingat rivalitas yang tinggi, Souza pun berharap pertandingan besok bisa berjalan dengan aman. Juru taktik asal Brasil itu juga berharap pemain dari kedua kesebelasan menjaga sportivitas, terlepas dari rivalitas yang ada.
”Jadi harapan saya, pertandingan di lapangan itu aman semua, dan pemain itu bisa respek satu sama lain. Sehingga, kita bisa bikin pertandingan luar biasa dari dua tim yang besar seperti ini,” tutur Souza.
Duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung bukan hanya sekadar pertemuan dua tim yang memiliki rivalitas tinggi. Melainkan, hasil akhir dari laga bertajuk El Clasico Indonesia itu akan menentukan arah perburuan gelar juara Super League 2025/2026.
Bisa dikatakan, ada tiga tim yang saat ini terlibat dalam perburuan gelar juara musim ini. Persib Bandung dan Borneo FC menjadi kandidat terkuat, karena sedang memimpin klasemen dengan koleksi 75 poin. Sementara Persija Jakarta mengekor di posisi ketiga dengan 65 poin dan secara matematis masih bisa untuk mengkudeta dua tim tersebut.
