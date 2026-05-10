Jadwal dan Link Live Streaming Persija Jakarta vs Persib Bandung: Main Sore, Macan Kemayoran Unggul 5 Match Terakhir Super League

JawaPos.com — Bigmatch Persija Jakarta melawan Persib Bandung sore ini dipastikan berlangsung panas. Selain sarat gengsi, duel klasik tersebut juga membawa pengaruh besar terhadap perebutan gelar Super League 2025—2026.

Bermain di Stadion Segiri, Samarinda, kedua tim sama-sama datang dengan modal positif. Persija sedang dalam tren menanjak setelah menyapu bersih dua kemenangan terakhir. Macan Kemayoran menang 2-0 atas Persijap Jepara dan menggulung Persis Solo empat gol tanpa balas.

Dalam lima pertandingan terakhir, skuad Mauricio Souza mencatat empat kemenangan dan sekali imbang. Produktivitas mereka juga cukup tinggi dengan mencetak 10 gol dan hanya kebobolan satu kali.

Namun, Persib datang dengan konsistensi yang lebih stabil. Maung Bandung belum terkalahkan dalam lima laga terakhir. Mereka meraih tiga kemenangan dan dua hasil imbang. Persib juga punya catatan head to head yang lebih baik atas Persija dalam lima pertemuan terakhir.

Pada putaran pertama musim ini, Persib menang 1-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Selain itu, Bojan Hodak belum pernah kalah melawan Persija sejak menangani Persib.

Meski begitu, Persija tetap memiliki peluang besar. Apalagi, mereka mendapat suntikan moral setelah performa lini depan mulai tajam dalam beberapa laga terakhir. Maxwell, Rayhan, dan Dony Tri menjadi andalan Mauricio untuk membongkar pertahanan Persib.

Sementara itu, Persib tetap bertumpu pada keseimbangan permainan lini tengah yang dikomandoi Marc Klok dan Thom Haye. Beckham Putra serta Guaycochea juga menjadi ancaman serius lewat serangan cepat.

Jika Persija menang, persaingan juara akan semakin terbuka hingga pekan terakhir. Namun, bila Persib berhasil mencuri poin penuh, peluang Maung Bandung mempertahankan posisi puncak klasemen bakal semakin besar.

Atmosfer pertandingan diprediksi memanas sejak menit awal. Terlebih, ribuan suporter dipastikan memadati Stadion Segiri untuk menyaksikan duel dua rival klasik tersebut.