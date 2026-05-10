Link Live Streaming Persita vs Persijap Hari Ini: Prediksi Jalannya Pertandingan

JawaPos.com–Pertandingan antara Persita Tangerang melawan Persijap Jepara dipastikan menjadi salah satu laga menarik pada pekan ke-32 BRI Super League musim 2025/2026. Duel ini akan berlangsung di Banten International Stadium, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB.

Meski sama-sama sedang mengalami penurunan performa, pertandingan ini punya arti berbeda bagi kedua tim. Persita datang tanpa tekanan besar setelah memastikan diri aman dari ancaman degradasi. Sementara itu, Persijap masih harus berjuang keras untuk menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Kondisi tersebut membuat pertandingan diprediksi berlangsung sengit sejak menit awal. Persijap jelas membutuhkan kemenangan demi menjauh dari zona merah klasemen. Di sisi lain, Persita tetap ingin menutup musim dengan hasil positif di depan pendukung sendiri.

Persita menghadapi masalah serius di lini depan. Dalam lima pertandingan terakhir, Pendekar Cisadane hanya mampu mencetak satu gol. Bahkan, mereka gagal membobol gawang lawan pada empat laga berbeda.

Situasi semakin berat karena absennya Rayco Rodriguez. Pemain asal Spanyol tersebut menjadi salah satu sosok penting dalam membangun serangan Persita musim ini.

Kehilangan sang pemain membuat kreativitas dan efektivitas serangan tim menurun cukup drastis. Meski begitu, Persita tetap memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri.

Dukungan suporter di Banten International Stadium bisa menjadi tambahan motivasi bagi skuad asuhan Carlos Pena untuk kembali ke jalur kemenangan.

Sementara itu, Persijap datang ke Tangerang dengan tekanan besar. Laskar Kalinyamat baru saja menelan dua kekalahan beruntun, masing-masing saat menghadapi Dewa United dan Persija Jakarta. Lebih mengkhawatirkan lagi, Persijap gagal mencetak gol dalam dua laga tersebut.