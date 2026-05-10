Jelang Lawan Persijap, Carlos Pena Ingin Persita Bangkit dan Kembali Memiliki Lini Depan yang Tajam

JawaPos.com–Persita Tangerang bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Persijap Jepara pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Banten International Stadium, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB.

Laga ini menjadi momentum penting bagi Pendekar Cisadane untuk bangkit setelah menelan kekalahan 0-2 dari Borneo FC Samarinda pada pertandingan sebelumnya. Pelatih Persita Carlos Pena menegaskan timnya ingin menutup musim dengan hasil maksimal demi memperbaiki posisi di klasemen akhir.

Salah satu perhatian utama Pena menjelang pertandingan adalah menurunnya produktivitas gol timnya dalam beberapa laga terakhir. Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, Persita sebenarnya sempat tampil tajam sebelum jeda Ramadhan.

”Memang benar dalam beberapa pertandingan terakhir kami kurang memiliki akurasi di sepertiga akhir lapangan. Sebelum Ramadan kami bisa mencetak delapan gol dalam dua pertandingan,” ujar Pena dikutip dari ileague.id.

Persita disebut sudah mencoba berbagai cara untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk melakukan perubahan formasi dan rotasi pemain. Namun absennya striker utama menjadi salah satu faktor yang cukup memengaruhi performa lini depan mereka.

Meski demikian, Pena tetap percaya para pemain yang tersedia memiliki kualitas untuk mencetak gol. Dia menilai beberapa pemain sudah membuktikan kemampuannya pada putaran pertama musim ini.

”Kami terus mencoba dengan pemain yang ada. Saya percaya mereka punya kemampuan mencetak gol dan semoga di pertandingan nanti kami bisa mencetak lebih dari satu gol,” lanjut Pena.

Di sisi lain, Persita juga diminta waspada terhadap perkembangan Persijap Jepara. Kehadiran beberapa pemain asing baru membuat performa tim asal Jawa Tengah itu meningkat pada paruh kedua musim ini.