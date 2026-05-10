Jelang Lawan Persita, Carlos Franca Tegaskan Persijap Jepara Wajib Bawa Pulang Poin

JawaPos.com–Striker Persijap asal Brasil Carlos Franca datang dengan motivasi tinggi menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26. Dia berada dalam kondisi siap bertanding demi membantu Laskar Kalinyamat membawa pulang poin dari Banten International Stadium, Serang, Minggu (10/5) sore.

Penyerang bernomor punggung 95 itu menyatakan, pertandingan lawan Persita menjadi salah satu laga krusial bagi Persijap yang masih berjuang keluar dari ancaman degradasi. Saat ini tim asal Jepara tersebut berada di posisi ke-15 klasemen sementara dengan koleksi 31 poin, hanya terpaut satu tingkat dari zona merah.

Carlos Franca menegaskan, persiapan tim berjalan seperti biasa. Namun, dia mengakui waktu pemulihan menjadi perhatian utama karena jadwal pertandingan yang cukup padat dalam beberapa pekan terakhir.

”Persiapan seperti biasanya sudah kami lakukan dan yang terpenting sekarang kita bisa recovery karena jeda pertandingan yang cukup singkat agar kami bisa tampil maksimal karena kami sangat membutuhkan poin dan kami akan melakukannya di pertandingan nanti,” ujar Carlos Franca.

Situasi klasemen membuat Persijap tidak punya banyak ruang untuk kehilangan poin. Mereka hanya unggul tiga angka dari Persis Solo yang berada di peringkat ke-16.

Selain itu, persaingan di papan bawah juga semakin ketat karena Madura United FC dan PSM Makassar masih berada dalam jarak poin yang berdekatan. Karena itu, hasil imbang apalagi kemenangan di kandang Persita akan sangat berarti bagi perjalanan Persijap musim ini. Tambahan poin bisa menjadi modal penting untuk menjaga peluang bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Di tengah tekanan yang dihadapi tim, Carlos Franca menjadi salah satu sosok penting dalam skuad Persijap musim ini. Penampilannya cukup konsisten dan beberapa kali menjadi pembeda dalam pertandingan penting.

Dari total 31 laga yang telah dijalani Persijap di BRI Super League 2025/26, pemain asal Brasil tersebut tampil dalam 27 pertandingan dengan catatan 2.408 menit bermain. Kontribusinya juga cukup besar lewat sembilan gol dan tiga assist.