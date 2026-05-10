Andre Rizal Hanafi
Minggu, 10 Mei 2026 | 18.31 WIB

Persita vs Persijap: Laskar Kalinyamat Datang dengan Misi Penting Hindari Zona Degradasi

Skuad Persijap Jepara. (Istimewa)

JawaPos.com–Persijap Jepara menghadapi tantangan berat pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26. Laskar Kalinyamat bertandang ke markas Persita Tangerang di Banten International Stadium, Serang, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB.

Meski bermain tandang ke markas Persita, Persijap datang dengan target jelas yakni membawa pulang poin demi menjaga jarak dari ancaman zona degradasi super league. Situasi Persijap saat ini memang belum sepenuhnya aman. Tim asal Jepara tersebut masih tertahan di peringkat ke-15 klasemen sementara dengan koleksi 31 poin.

Posisi Persijap hanya terpaut satu tingkat di atas zona merah dan unggul tiga angka saja dari Persis Solo yang berada di posisi ke-16 klasemen super league. Karena itu, hasil positif di kandang Persita menjadi sangat penting bagi Persijap untuk memperbesar peluang bertahan di kasta tertinggi musim depan.

Tambahan satu poin saja dinilai berharga, apalagi jika mampu mencuri kemenangan yang bisa membuat posisi mereka lebih nyaman menjelang akhir musim. Pelatih Persijap Mario Lemos memastikan timnya datang dengan persiapan yang matang. Pelatih asal Portugal itu menegaskan fokus menjadi kunci utama dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung ketat tersebut.

”Persiapan kita lakukan seperti biasa seperti pertandingan sebelumnya. Terpenting bagaimana kita bisa tampil fokus sepanjang laga. Kami datang ke Banten untuk bisa mendapatkan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen,” ujar Mario Lemos dikutip dari ileague.id.

Menurut dia, detail kecil di dalam pertandingan bisa sangat menentukan hasil akhir. Dia tidak ingin anak asuhnya kembali kehilangan poin akibat lengah ketika sudah berada dalam posisi unggul.

”Jangan sampai saat kita sudah unggul lebih dulu, akhirnya justru kalah. Dengan jadwal laga yang ketat, yang terpenting sekarang adalah recovery dan fokus penuh untuk ambil poin karena itu yang sangat kita butuhkan,” lanjut Mario Lemos.

Mario juga menekankan pentingnya keseimbangan permainan antara lini depan dan pertahanan. Dia berharap Persijap mampu tampil efektif dalam memanfaatkan peluang sekaligus disiplin menjaga area pertahanan agar tidak mudah kebobolan.

Di sisi lain, Persita Tangerang tentu bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Tim berjuluk Pendekar Cisadane itu saat ini berada di posisi kesembilan klasemen dengan raihan 44 poin dan punya performa yang cukup stabil sepanjang musim.

