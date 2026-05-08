Update Klasemen Super League: Dewa United Tembus Empat Besar, Gusur Malut United dan Persebaya Surabaya!

JawaPos.com - Dewa United mengukir kemenangan penting melawan PSBS Biak di pekan ke-32 Super League 2025/2026. Kemenangan tersebut turut membuat mereka kini melesat ke posisi empat dengan menggusur dua tim sekaligus, yakni Malut United dan Persebaya Surabaya.

Dewa United tampil sangat impresif dalam laga tandang ke markas PSBS Biak di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (8/5/2026) malam WIB. Tim berjuluk Banten Warriors itu pesta lima gol tanpa balas melawan tuan rumah.

Alex Martins menjadi pembeda dalam laga tersebut karena mencetak hattrick (4’, 56’ (P), 90+2’ (P)). Sementara dua gol Dewa United lainnya dicetak oleh Taisei Marukawa (51’), dan gol bunuh diri Nur Hidayat (90+5’).

Kemenangan Penting Kemenangan ini sangat penting bagi Dewa United. Sebab, tambahan tiga poin tersebut membawa tim asuhan Jan Olde Rikerink itu kini naik ke posisi keempat klasemen sementara Super League 2025/2026 dengan mengemas 52 poin.

Dewa United langsung mengkudeta dua tim sekaligus. Malut United untuk sementara turun ke posisi lima dengan 52, sementara Persebaya Surabaya ke urutan keenam dengan 51 poin. Situasi ini praktis membuat persaingan empat besar kian memanas.

Meski demikian, posisi Dewa United bisa saja tergusur. Pasalnya, Malut United dan Persebaya Surabaya belum memainkan pertandingan pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Masih Bisa Melorot Lagi Malut United baru akan memainkan laga pekan ke-32 melawan PSIM Yogyakarta pada Minggu (10/5) mendatang, sementara Persebaya Surabaya melawan Persis Solo pada Sabtu (9/5) besok. Jika kedua tim tersebut kompak meraih kemenangan, maka Dewa United dipastikan kembali melorot ke posisi keenam.

Persaingan sengit juga terjadi pada perebutan posisi 10, karena ada tiga tim sekaligus yang mengemas poin sama. PSIM Yogyakarta kini sedang duduk di posisi 10 dengan 39 poin, sama seperti Arema FC dan Persik Kediri yang mengekor di urutan 11 dan 12.