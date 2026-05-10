Persib Bandung Waspadai Persija Jakarta, Federico Barba Sebut Jalan Juara Makin Berat

JawaPos.com–Perburuan gelar juara BRI Super League 2025/26 semakin memanas menjelang akhir musim. Persib Bandung masih berada dalam tekanan besar karena terus ditempel ketat Borneo FC Samarinda di papan atas klasemen Bersama Persija.

Situasi itu membuat setiap pertandingan super league menjadi sangat menentukan, termasuk laga sarat gengsi menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32. Pertandingan klasik antara Persija kontra Persib akan berlangsung di Stadion Segiri, Minggu (10/5).

Meski digelar di Samarinda dan bukan di Jakarta, duel dua rival besar sepak bola Indonesia Persija vs Persib ini dipastikan tetap berlangsung panas. Bek Persib Federico Barba mengakui timnya kini berada dalam situasi yang tidak mudah. Persib tidak memiliki banyak ruang untuk kehilangan poin apabila ingin menjaga peluang meraih gelar juara secara beruntun.

Menurut pemain asal Italia tersebut seluruh pemain menyadari tekanan besar yang ada dalam tiga pertandingan terakhir musim ini. Karena itu, target utama Maung Bandung hanya satu, yakni membawa pulang kemenangan.

”Pertandingan akan sengit dan sulit. Kami tidak banyak lagi sisa pertandingan, ini menjadi sangat berat bagi semua tim. Tapi kami akan berjuang untuk tiga poin dan kami di sini untuk mendapatkannya,” ujar Barba dikutip dari ileague.id.

Pemain yang pernah membantu Como 1907 promosi ke Serie A Italia itu juga menegaskan bahwa faktor venue bukan sesuatu yang terlalu dipikirkannya. Persija tidak dapat menggunakan kandang utamanya di Jakarta karena alasan keamanan sehingga pertandingan digelar di Samarinda.

Meski kondisi tersebut dianggap bisa mengurangi dukungan suporter Persija, Barba menilai laga derby tetap tidak akan pernah mudah bagi kedua tim. Atmosfer pertandingan besar tetap terasa, terlepas di mana laga dimainkan.

”Sejujurnya, itu bukan urusan saya. Saya pikir tidak ada keuntungan dalam pertandingan ini. Seperti derbi lainnya, derbi tidak mengenal keuntungan soal stadion,” kata Barba.