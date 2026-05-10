Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 10 Mei 2026 | 18.48 WIB

Persib Bandung Waspadai Persija Jakarta, Federico Barba Sebut Jalan Juara Makin Berat

Aksi Federico Barba saat menghadapi Bali United. (Dok. Persib Bandung) - Image

Aksi Federico Barba saat menghadapi Bali United. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com–Perburuan gelar juara BRI Super League 2025/26 semakin memanas menjelang akhir musim. Persib Bandung masih berada dalam tekanan besar karena terus ditempel ketat Borneo FC Samarinda di papan atas klasemen Bersama Persija.

Situasi itu membuat setiap pertandingan super league menjadi sangat menentukan, termasuk laga sarat gengsi menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32. Pertandingan klasik antara Persija kontra Persib akan berlangsung di Stadion Segiri, Minggu (10/5).

Meski digelar di Samarinda dan bukan di Jakarta, duel dua rival besar sepak bola Indonesia Persija vs Persib ini dipastikan tetap berlangsung panas. Bek Persib Federico Barba mengakui timnya kini berada dalam situasi yang tidak mudah. Persib tidak memiliki banyak ruang untuk kehilangan poin apabila ingin menjaga peluang meraih gelar juara secara beruntun.

Menurut pemain asal Italia tersebut seluruh pemain menyadari tekanan besar yang ada dalam tiga pertandingan terakhir musim ini. Karena itu, target utama Maung Bandung hanya satu, yakni membawa pulang kemenangan.

”Pertandingan akan sengit dan sulit. Kami tidak banyak lagi sisa pertandingan, ini menjadi sangat berat bagi semua tim. Tapi kami akan berjuang untuk tiga poin dan kami di sini untuk mendapatkannya,” ujar Barba dikutip dari ileague.id.

Pemain yang pernah membantu Como 1907 promosi ke Serie A Italia itu juga menegaskan bahwa faktor venue bukan sesuatu yang terlalu dipikirkannya. Persija tidak dapat menggunakan kandang utamanya di Jakarta karena alasan keamanan sehingga pertandingan digelar di Samarinda.

Meski kondisi tersebut dianggap bisa mengurangi dukungan suporter Persija, Barba menilai laga derby tetap tidak akan pernah mudah bagi kedua tim. Atmosfer pertandingan besar tetap terasa, terlepas di mana laga dimainkan.

”Sejujurnya, itu bukan urusan saya. Saya pikir tidak ada keuntungan dalam pertandingan ini. Seperti derbi lainnya, derbi tidak mengenal keuntungan soal stadion,” kata Barba.

Menurut Barba, laga melawan Persija selalu menghadirkan tensi berbeda dibanding pertandingan biasa. Karena itu, fokus utama Persib saat ini hanyalah tampil maksimal demi mengamankan tiga poin penting.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Duel El Clasico Indonesia Persija vs Persib Diwarnai Teror Oknum Suporter - Image
Sepak Bola Indonesia

Duel El Clasico Indonesia Persija vs Persib Diwarnai Teror Oknum Suporter

Minggu, 10 Mei 2026 | 18.46 WIB

Jelang Lawan Persita, Carlos Franca Tegaskan Persijap Jepara Wajib Bawa Pulang Poin - Image
Sepak Bola Indonesia

Jelang Lawan Persita, Carlos Franca Tegaskan Persijap Jepara Wajib Bawa Pulang Poin

Minggu, 10 Mei 2026 | 18.38 WIB

Persita vs Persijap: Laskar Kalinyamat Datang dengan Misi Penting Hindari Zona Degradasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Persita vs Persijap: Laskar Kalinyamat Datang dengan Misi Penting Hindari Zona Degradasi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18.31 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

4

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

5

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

6

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

7

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

8

Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!

9

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

10

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore