Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Minggu, 10 Mei 2026 | 18.52 WIB

Siapa Raja El Clasico Indonesia? Ini Rekor Persija Jakarta vs Persib Bandung dalam 25 Laga Terakhir

Selebrasi pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha usai mencetak gol ke gawang Persija Jakarta saat pertandingan Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). (Taofik Achmad Hidayat) - Image

Selebrasi pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha usai mencetak gol ke gawang Persija Jakarta saat pertandingan Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). (Taofik Achmad Hidayat)

JawaPos.com - Persija Jakarta dan Persib Bandung tercatat sudah bertemu sebanyak 25 kali dalam laga kompetitif. Lalu, siapa yang lebih unggul dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut?

Duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung akan tersaji pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. Laga bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Menjelang duel klasik tersebut, kedua tim sama-sama datang dengan modal bagus, yakni belum terkalahkan di lima laga terakhir. Persija Jakarta mencatat empat kemenangan dan satu imbang, sementara Persib Bandung mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Namun demikian, yang menarik justru membahas rekor pertemuan kedua tim. Persija Jakarta dan Persib Bandung tercatat sudah bertemu sebanyak 25 kali sejak era ISL 2012. Nah, dari 25 pertemuan tersebut, Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- lebih unggul dibanding rivalnya.

Persib Bandung Raja El Clasico Indonesia 

Menilik data dari Transfermarkt, Persib Bandung mencatat sembilan kemenangan atas Persija Jakarta. Sementara Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - hanya mencatat enam kemenangan dalam duel El Clasico Indonesia.

Duel klasik tersebut lebih banyak berakhir imbang. Tercatat pertemuan Persija Jakarta dan Persib Bandung bermain imbang sebanyak 10 kali, menandakan betapa sengitnya laga El Clasico Indonesia.

Rekor Pertemuan di 5 Laga Terakhir

Jika dipersempit menjadi lima pertemuan terakhir, apakah Persib Bandung masih unggul? Jawabannya, iya. Dalam lima pertemuan terakhir, Pangeran Biru memiliki catatan apik ketimbang Persija Jakarta.

Persib Bandung mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima laga terakhir kontra Persija Jakarta. Artinya, Macan Kemayoran belum pernah mencicipi kemenangan di lima pertemuan terakhirnya melawan Pangeran Biru.

Pada pertemuan putaran pertama musim ini, Persija Jakarta menelan kekalahan tipis 0-1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 11 Januari 2026 itu, gol kemenangan skuad Pangeran Biru dicetak lewat aksi Beckham Putra.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Artikel Terkait
Persib Bandung Waspadai Persija Jakarta, Federico Barba Sebut Jalan Juara Makin Berat - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Waspadai Persija Jakarta, Federico Barba Sebut Jalan Juara Makin Berat

Minggu, 10 Mei 2026 | 18.48 WIB

Duel El Clasico Indonesia Persija vs Persib Diwarnai Teror Oknum Suporter - Image
Sepak Bola Indonesia

Duel El Clasico Indonesia Persija vs Persib Diwarnai Teror Oknum Suporter

Minggu, 10 Mei 2026 | 18.46 WIB

El Clasico Indonesia! Ini Prediksi Susunan Pemain Persija Jakarta vs Persib Bandung - Image
Sepak Bola Indonesia

El Clasico Indonesia! Ini Prediksi Susunan Pemain Persija Jakarta vs Persib Bandung

Minggu, 10 Mei 2026 | 17.50 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

4

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

5

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

6

11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang

7

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

8

Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!

9

Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan

10

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore