Siapa Raja El Clasico Indonesia? Ini Rekor Persija Jakarta vs Persib Bandung dalam 25 Laga Terakhir

Selebrasi pemain Persib Bandung Beckham Putra Nugraha usai mencetak gol ke gawang Persija Jakarta saat pertandingan Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Minggu (11/1/2026). (Taofik Achmad Hidayat)
JawaPos.com - Persija Jakarta dan Persib Bandung tercatat sudah bertemu sebanyak 25 kali dalam laga kompetitif. Lalu, siapa yang lebih unggul dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut?
Duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung akan tersaji pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. Laga bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.
Menjelang duel klasik tersebut, kedua tim sama-sama datang dengan modal bagus, yakni belum terkalahkan di lima laga terakhir. Persija Jakarta mencatat empat kemenangan dan satu imbang, sementara Persib Bandung mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang.
Namun demikian, yang menarik justru membahas rekor pertemuan kedua tim. Persija Jakarta dan Persib Bandung tercatat sudah bertemu sebanyak 25 kali sejak era ISL 2012. Nah, dari 25 pertemuan tersebut, Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- lebih unggul dibanding rivalnya.
Menilik data dari Transfermarkt, Persib Bandung mencatat sembilan kemenangan atas Persija Jakarta. Sementara Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - hanya mencatat enam kemenangan dalam duel El Clasico Indonesia.
Duel klasik tersebut lebih banyak berakhir imbang. Tercatat pertemuan Persija Jakarta dan Persib Bandung bermain imbang sebanyak 10 kali, menandakan betapa sengitnya laga El Clasico Indonesia.
Jika dipersempit menjadi lima pertemuan terakhir, apakah Persib Bandung masih unggul? Jawabannya, iya. Dalam lima pertemuan terakhir, Pangeran Biru memiliki catatan apik ketimbang Persija Jakarta.
Persib Bandung mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima laga terakhir kontra Persija Jakarta. Artinya, Macan Kemayoran belum pernah mencicipi kemenangan di lima pertemuan terakhirnya melawan Pangeran Biru.
Pada pertemuan putaran pertama musim ini, Persija Jakarta menelan kekalahan tipis 0-1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada 11 Januari 2026 itu, gol kemenangan skuad Pangeran Biru dicetak lewat aksi Beckham Putra.
