Siapa Raja El Clasico Indonesia? Ini Rekor Persija Jakarta vs Persib Bandung dalam 25 Laga Terakhir

JawaPos.com - Persija Jakarta dan Persib Bandung tercatat sudah bertemu sebanyak 25 kali dalam laga kompetitif. Lalu, siapa yang lebih unggul dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia tersebut?

Duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung akan tersaji pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. Laga bertajuk El Clasico Indonesia itu akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB.

Menjelang duel klasik tersebut, kedua tim sama-sama datang dengan modal bagus, yakni belum terkalahkan di lima laga terakhir. Persija Jakarta mencatat empat kemenangan dan satu imbang, sementara Persib Bandung mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Baca Juga:Duel El Clasico Indonesia Persija vs Persib Diwarnai Teror Oknum Suporter

Namun demikian, yang menarik justru membahas rekor pertemuan kedua tim. Persija Jakarta dan Persib Bandung tercatat sudah bertemu sebanyak 25 kali sejak era ISL 2012. Nah, dari 25 pertemuan tersebut, Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- lebih unggul dibanding rivalnya.

Persib Bandung Raja El Clasico Indonesia Menilik data dari Transfermarkt, Persib Bandung mencatat sembilan kemenangan atas Persija Jakarta. Sementara Macan Kemayoran - julukan Persija Jakarta - hanya mencatat enam kemenangan dalam duel El Clasico Indonesia.

Duel klasik tersebut lebih banyak berakhir imbang. Tercatat pertemuan Persija Jakarta dan Persib Bandung bermain imbang sebanyak 10 kali, menandakan betapa sengitnya laga El Clasico Indonesia.

Rekor Pertemuan di 5 Laga Terakhir Jika dipersempit menjadi lima pertemuan terakhir, apakah Persib Bandung masih unggul? Jawabannya, iya. Dalam lima pertemuan terakhir, Pangeran Biru memiliki catatan apik ketimbang Persija Jakarta.

Persib Bandung mencatat tiga kemenangan dan dua hasil imbang dalam lima laga terakhir kontra Persija Jakarta. Artinya, Macan Kemayoran belum pernah mencicipi kemenangan di lima pertemuan terakhirnya melawan Pangeran Biru.