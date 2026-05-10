Ali Mahrus, Taufiq Ardyansyah
Minggu, 10 Mei 2026 | 18.54 WIB

Jakmania Makin Sedih! Panpel Hanya Siapkan 7.500 Tiket Ekonomi, Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Berpotensi Sepi

Sejumlah The Jakmania memberikan dukungan kepada pemain Persija Jakarta di Sawangan, Depok, Jawa Barat, Jumat (8/5/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, dapat menampung 13 ribu penonton. Namun, saat markas Borneo FC Samarinda itu digunakan untuk menggelar pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung sore ini, kapasitas penonton tidak dimaksimalkan.

Panitia pelaksana pertandingan lokal hanya menyiapkan 7.500 lembar tiket.

Safety and Security Officer (SSO) Borneo FC, Ahmad Herman Almuflih, menjelaskan bahwa tiket pertandingan hanya diperuntukkan bagi pendukung Persija, The Jakmania. Sementara itu, suporter Persib tidak diizinkan hadir mengikuti aturan larangan suporter tandang.

“Kuota tiket hanya 7.500 untuk kelas ekonomi saja. Tiket tidak dijual untuk umum,” ujar Herman kemarin.

Selain itu, tiket tribun VIP juga tidak diperjualbelikan. Panitia hanya menyediakan area VIP untuk tamu undangan dan pemegang tiket complimentary.

“Untuk tribun VIP, hanya tersedia tiket complimentary dan undangan. Jadi, tiket VIP tidak dijual, baik kepada Jakmania maupun masyarakat umum,” tegas Herman.

Jumlah Steward Ditambah

Panitia juga meningkatkan pengamanan demi memastikan pertandingan berjalan aman dan lancar. Jumlah steward yang bertugas disebut ditambah jauh lebih banyak dibandingkan laga kandang Borneo FC sebelumnya di Stadion Segiri.

“Jumlah steward ditambah hingga tiga kali lipat,” terangnya.

Langkah tersebut merupakan bentuk antisipasi. Mengingat pertandingan Persija melawan Persib diperkirakan berlangsung sengit karena menjadi laga penting dalam persaingan papan atas Super League 2025-2026.

Persija membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang meraih gelar juara musim ini.

Editor: Hendra
