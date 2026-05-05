Maxwell Bersyukur Persija Jakarta Tumbangkan Persijap Jepara, Puji Perjuangan Rekan Setim

JawaPos.com - Maxwell Souza menyambut dengan syukur kemenangan Persija Jakarta melawan Persijap Jepara di Super League pekan ke-31. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Stadion Gelora Bumi Kartini, Senin (4/5).

Melalui sosial media, Maxwell memberikan pesan religius setelah Persija mengalahkan Persijap. Pemain asal Brasil tersebut juga mengapresiasi kerja keras rekan setimnya.

"Kemenangan tandang lagi, bersyukur kepada Tuhan atas ini dan atas segala sesuatu yang telah Dia lakukan untuk kami. Selamat kepada tim atas komitmen dan dedikasi mereka di lapangan," kata Maxwell di kanal Instagram pribadinya.

Pada laga melawan Persijap, Maxwell tidak bermain sebagai starter. Hal tersebut menjadi kali ketiganya tidak bermain sejak menit awal dari 26 kali dirinya menjadi starter.

Posisi Maxwell digantikan oleh Alaeddine Ajaraie yang membantu penyerangan dari sisi kiri. Mauricio Souza baru memainkannya pada menit ke-79 dan membantu Persija meraih kemenangan.

Selama bermain, tidak banyak aksi istimewa yang dilakukan Maxwell. Melihat statistik permainannya dari laman I League, pemain 31 tahun tersebut melepaskan satu tendangan ke arah gawang dan satu kreasi peluang.

Di sisi lain, Maxwell kembali melewatkan kesempatan mencetak gol. Hingga laga melawan Persijap, dia sudah tidak mencetak gol di tiga laga terakhir setelah laga melawan PSBS Biak.