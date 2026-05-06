Drama Degradasi Super League: Tiga Laga Penentu Nasib Madura United, Persijap, dan Persis, Siapa Turun ke Liga 2?

JawaPos.com–Drama degradasi Super League semakin memanas. Madura United, Persijap Jepara, dan Persis Solo, bersaing ketat untuk selamat dari ancaman turun kasta ke Liga 2/Championship musim depan.

Menyisakan tiga laga terakhir, tiga tim tidak boleh terpeleset demi bertahan di kasta tertinggi. Saat ini posisi 16 klasemen atau zona degradasi ditempati Persis Solo dengan 27 poin. Dengan hanya satu tim yang akan terdegradasi, persaingan akan sangat menarik.

Laskar Sambernyawa memiliki peluang paling besar turun kasta karena berjarak empat poin dari Persijap Jepara di peringkat 15. Artinya, satu kemenangan belum akan membawa Persis keluar dari zona merah.

Persijap memiliki sisa laga paling berat diantara Madura United dan Persis Solo. Laskar Kalinyamat masih akan bertemu dua tim yang sedang dalam perburuan gelar juara, Persib Bandung dalam laga tandang dan melawan Borneo FC di Jepara.

Sementara satu tim lain, Madura United baru saja memetik kemenangan penting atas Bali United pada pekan 31 yang membuat mereka kini mengumpulkan 32 poin, unggul lima poin dari Persis Solo.

Sejatinya, PSM Makassar yang berada di peringkat 13 dengan 34 poin, masih berpotensi dikejar, sebab poin maksimal yang diraih jika Persis mampu sapu bersih sisa laga dengan kemenangan yakni 36 poin. Namun, dengan kondisi saat ini, peluang Juku Eja bertahan adalah yang paling besar diantara tiga tim lain.

PSM masih akan bertemu Madura United di Stadion Gelora BJ Habibie, Pare-pare pada pekan terakhir. Meski demikian, bermain di markas sendiri membuat peluang meraih kemenangan sangat terbuka.

Jadwal tiga laga terakhir Madura United, Persijap, dan Persis Solo Madura United (32 poin)