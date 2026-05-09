Jelang Lawan Persijap, Pablo Ganet Tegaskan Persita Ingin Tutup Musim dengan Rekor Baru

JawaPos.com–Pemain tengah Persita Tangerang Pablo Ganet menegaskan tekad timnya untuk menutup musim BRI Super League 2025/26 dengan hasil terbaik. Meski kompetisi tinggal menyisakan tiga pertandingan, Pendekar Cisadane masih memiliki peluang mencatatkan raihan poin tertinggi sepanjang sejarah klub di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Laga terdekat yang akan dijalani Persita adalah menghadapi Persijap Jepara di Banten International Stadium pada Minggu (10/5) sore. Pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi Persita untuk kembali ke jalur kemenangan setelah beberapa pekan terakhir belum mampu meraih hasil maksimal.

Pablo Ganet dikutip dari ileague.id mengakui tiga pertandingan sisa musim ini tidak akan berjalan mudah. Setelah menjamu Persijap, Persita masih harus menghadapi Malut United FC di kandang lawan sebelum menutup musim kontra Persis Solo.

Meski demikian, pemain asal Guinea Khatulistiwa itu menilai seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk memberikan penampilan terbaik hingga akhir musim. Dia ingin Persita menutup kompetisi dengan catatan positif sekaligus memberikan kebanggaan bagi para pendukung.

Menurut Pablo, kesempatan memecahkan rekor poin menjadi dorongan tambahan bagi tim untuk tampil lebih maksimal. Dia menilai perkembangan Persita dalam beberapa musim terakhir menunjukkan ambisi klub untuk terus bersaing di papan atas sepak bola nasional.

Pablo juga menyoroti penampilan Persita saat menghadapi Borneo FC pada laga sebelumnya. Walaupun gagal mendapatkan hasil yang diinginkan, dia merasa tim sudah bekerja keras sepanjang pertandingan, terlebih setelah harus bermain dengan 10 orang usai kartu merah pada babak kedua.

Dalam pertandingan tersebut, Pablo tampil cukup dominan di lini tengah. Dia mengaku nyaman saat menguasai bola dan berusaha membantu tim, baik ketika menyerang maupun bertahan.

Pemain berusia 30 tahun itu juga mengapresiasi kepercayaan yang terus diberikan pelatih kepadanya sejak bergabung dengan Persita. Dia menegaskan akan selalu memberikan kemampuan terbaik di posisi apa pun yang dimainkan.