Prediksi Persita Tangerang vs Persijap Jepara, Beda Misi di Banten International Stadium

Pelatih Persita Carlos Pena (kedua kiri) saat timnya melawan Semen Padang FC pada BRI Super League di Stadion H Agus Salim Padang, Minggu (8/2). (Iggoy el Fitra/Antara)
JawaPos.com - Pelatih Persita Tangerang, Carlos Pena, berhasrat untuk bisa menutup musim dengan raihan maksimal, termasuk saat Persita menjamu Persijap Jepara di pekan ke-32 Super League 2025/2026.
Duel ini akan berlangsung di Banten International Stadium pada Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB.
Setelah kalah 2-0 dari tuan rumah Borneo FC Samarinda di pertandingan sebelumnya, Pendekar Cisadane ingin kembali ke jalur kemenangan demi posisi terbaik di akhir musim.
Salah satu hal yang disorot Pena adalah masalah produktivitas gol yang menurun usai jeda periode Ramadan Maret lalu.
“Ya memang benar bahwa setelah Ramadan, saya tidak bisa mengatakan sebelum Ramadan, karena sebelum Ramadan kami mencetak delapan gol dalam dua pertandingan,” ujar Pena.
“Tapi memang benar bahwa dalam pertandingan terakhir kami tidak memiliki akurasi atau ketepatan di sepertiga akhir lapangan.”
“Kami mencoba, kami mencoba dengan formasi yang berbeda, dengan pemain yang berbeda. Tentu saja, absennya penyerang utama kami atau yang seharusnya menjadi penyerang utama kami merupakan hal yang penting bagi tim. Tapi, sekarang kita tidak bisa mengubah ini, Anda tahu. Saat ini, kita harus fokus dan mendapatkan performa terbaik dari pemain yang bisa saya andalkan.”
“Dan, saya pikir sebagian besar dari mereka memiliki kemampuan untuk mencetak gol karena mereka telah melakukannya sebelumnya. Mereka telah melakukannya di leg pertama.”
“Para pemain memiliki kepercayaan dari saya untuk terus mencoba, dan semoga kita bisa mencetak tidak hanya satu gol, bahkan lebih dari satu gol,” lanjutnya.
