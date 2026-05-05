Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Rabu, 6 Mei 2026 | 04.00 WIB

Hasil Super League 2025/2026: Bungkam 10 Pemain Persita Tangerang, Borneo FC Pepet Persib Bandung!

Duel Borneo FC vs Persita Tangerang di Stadion Segiri jadi penentu penting dalam perebutan gelar musim ini. (Borneo FC) - Image

Duel Borneo FC vs Persita Tangerang di Stadion Segiri jadi penentu penting dalam perebutan gelar musim ini. (Borneo FC)

JawaPos.com - Borneo FC menang 2-0 atas Persita Tangerang dalam laga pekan ke-31 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Tambahan tiga poin ini membuat Borneo FC kembali menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026. Kedua tim itu kembali memiliki perolehan poin yang sama, yakni 72 poin.

Dengan begitu, persaingan ketat gelar juara masih terus berlanjut. Selain Persib Bandung dan Borneo FC, Persija Jakarta yang mengekor di posisi ketiga dengan raihan 65 poin juga masih punya kans untuk merebut gelar juara di tiga laga tersisa musim ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak peluit kick-off dibunyikan. Borneo FC dan Persita Tangerang kerap jual beli serangan, namun belum ada peluang emas yang tercipta.

Skuad Pesut Etam -jullukan Borneo FC- kerap melancarkan serangan dari sisi sayap kiri via Mariano Peralta. Pemain asal Argentina itu beberapa kali merangsek ke pertahanan Persita Tangerang, namun belum berbuah manis.

Hingga akhirnya Peralta sukses menggetarkan gawang Persita Tangerang pada menit ke-37. Tendangan plesing yang dilesakkan winger berusia 28 tahun itu membuat kiper Igor Rodrigues mati kutu, karena bola mengarah ke pojok kanan atas gawang.

Gol tersebut membuat armada Fabio Lefundes semakin percaya diri. Serangan demi serangan terus dilancarkan di sisa waktu babak pertama, namun tidak ada tambahan gol yang tercipta. Borneo FC unggul sementara 1-0 atas Persita Tangerang.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Duo Junior Memasak! Madura United Gebuk Bali United 2-0 - Image
Sepak Bola Indonesia

Duo Junior Memasak! Madura United Gebuk Bali United 2-0

Rabu, 6 Mei 2026 | 03.24 WIB

Gacor! Top Skor Abadi Persebaya Surabaya Masuk Daftar 5 Hattrick Super League 2025/2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Gacor! Top Skor Abadi Persebaya Surabaya Masuk Daftar 5 Hattrick Super League 2025/2026

Rabu, 6 Mei 2026 | 02.47 WIB

Pesan Emosional Bonek ke Bruno Moreira! 2 Assist, 1 Kode Emosional, dan 9 Rekor Ganas Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Pesan Emosional Bonek ke Bruno Moreira! 2 Assist, 1 Kode Emosional, dan 9 Rekor Ganas Persebaya Surabaya

Rabu, 6 Mei 2026 | 02.34 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore