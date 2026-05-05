Hasil Super League 2025/2026: Bungkam 10 Pemain Persita Tangerang, Borneo FC Pepet Persib Bandung!

JawaPos.com - Borneo FC menang 2-0 atas Persita Tangerang dalam laga pekan ke-31 Super League 2025/2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Selasa (5/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Tambahan tiga poin ini membuat Borneo FC kembali menempel ketat Persib Bandung di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026. Kedua tim itu kembali memiliki perolehan poin yang sama, yakni 72 poin.

Dengan begitu, persaingan ketat gelar juara masih terus berlanjut. Selain Persib Bandung dan Borneo FC, Persija Jakarta yang mengekor di posisi ketiga dengan raihan 65 poin juga masih punya kans untuk merebut gelar juara di tiga laga tersisa musim ini.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak peluit kick-off dibunyikan. Borneo FC dan Persita Tangerang kerap jual beli serangan, namun belum ada peluang emas yang tercipta.

Skuad Pesut Etam -jullukan Borneo FC- kerap melancarkan serangan dari sisi sayap kiri via Mariano Peralta. Pemain asal Argentina itu beberapa kali merangsek ke pertahanan Persita Tangerang, namun belum berbuah manis.

Hingga akhirnya Peralta sukses menggetarkan gawang Persita Tangerang pada menit ke-37. Tendangan plesing yang dilesakkan winger berusia 28 tahun itu membuat kiper Igor Rodrigues mati kutu, karena bola mengarah ke pojok kanan atas gawang.