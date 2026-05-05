Update Klasemen Super League Usai Borneo FC Hajar Persita Tangerang: Pesut Etam Hantui Persib Bandung!

JawaPos.com - Borneo FC berhasil menundukkan Persita Tangerang pada pertandingan pekan ke-31 Super League 2025/2026. Kemenangan tersebut sekaligus membuat persaingan gelar juara kian memanas.

Borneo FC menang meyakinkan atas Persita Tangerang dengan skor 2-0 di Stadion Segiri Samarinda, Selasa (5/5/2026) pukul 19.00 WIB. Gol-gol kemenangan skuad berjuluk Pesut Etam itu dicetak lewat Mariano Peralta (37’), dan Muhammad Sihran (88’).

Dalam pertandingan tersebut, Borneo FC lebih diunggulkan dalam jumlah pemain. Persita Tangerang harus bermain dengan 10 pemain setelah Rayco Rodriguez diganjar kartu merah usai mengincak kaki Kaio Nunes pada menit ke-58.

Yang pasti, kemenangan kandang ini menjadi hasil yang sangat manis bagi Borneo FC. Tambahan tiga poin tersebut membuat armada Fabio Lefundes kembali menempel ketat Persib Bandung yang berada di puncak klasemen sementara Super League 2025/2026.

Persib Bandung dan Borneo FC kini mengoleksi poin kembar, yakni 72. Namun, Pangeran Biru -julukan Persib Bandung- masih berada di puncak klasemen sementara karena unggul dari segi head to head atas Pesut Etam.

Kedua kesebelasan pun memiliki rintangan yang cukup berat di tiga laga tersisa. Persib Bandung masih akan melawan Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persijap Jepara. Sementara Borneo FC menantang Bali United, Persijap Jepara, dan Malut United.

Persib Bandung dan Borneo FC bisa dikatakan menjadi dua tim terkuat dalam perburuan gelar juara. Namun begitu, Persija Jakarta yang kini berada di posisi ketiga dengan 65 poin juga masih punya peluang untuk mengkudeta kedua tim tersebut.

Akan tetapi, syarat Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- untuk menggusur Persib Bandung dan Borneo FC sangat berat. Mereka wajib menang di tiga laga tersisa, sembari berdoa agar kedua tim teratas itu menelan hasil minor.