Jadwal Persija vs Persib El Clasico Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Laga Penentu Gelar Juara!

JawaPos.com - Super Big Match Super League pekan 32 akan menghadirkan pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu, 10 Mei 2026. Jalannya laga yang dapat menentukan gelar juara dipastikan akan berlangsung ketat dan menarik.

Bermain tidak di markas sendiri tentu saja merugikan bagi Persija yang pada jadwal kali ini menjadi tuan rumah. Dukungan suporter di stadion tidak akan seramai jika berlaga di Jakarta.

Meski demikian, pelatih Persija Mauricio Souza tetap optimistis dukungan tetap akan ada untuk Persija di Samarinda.

"Saya yakin kami pasti akan mendapat dukungan di sana. Ada suporter Persija di seluruh Indonesia. Ke mana pun kami pergi, selalu ada suporter Persija. Saya percaya akan ada Jakmania di sana yang mendukung kami," kata Mauricio dikutip dari laman resmi klub.

Sementara itu, pemain belakang Macan Kemayoran, Paulo Ricardo, memperingatkan rekan-rekannya untuk mampu mengontrol emosi di laga penuh tensi ini.

"Setiap pertandingan kami perlu mengontrol emosi. Terkadang hal-hal masuk ke hati dan membuat kepala menjadi panas, itu bisa saja terjadi. Kami adalah manusia dan itu sangat mungkin terjadi. Itulah sepak bola, kami harus bermain dengan hati, tapi saya selalu katakan kepada rekan-rekan, 'Tolong mari kita kontrol emosi,'" kata Paulo.

Di kubu lawan, pemain Persib Adam Alis yang berasal dari Jakarta mengatakan akan tetap profesional dengan meraih kemenangan untuk tim yang ia perkuat saat ini.

"Saya pribadi pasti profesional dan antusias menghadapi tim yang dulu pernah saya bela. Saya sudah menunggu momen-momen ini," ujar Adam Alis dikutip dari laman resmi Persib.

Sementara Bojan Hodak mengusung misi untuk melanjutkan dominasi atas Persija. Sejak September 2023, Persib tak pernah kalah dari sang rival dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

"Hal bagusnya adalah dalam tiga tahun terakhir kami tidak pernah kalah (lawan Persija). Jadi kami akan mencoba melanjutkannya di pertandingan nanti. Jadi mereka akan berusaha tampil habis-habisan. Tapi mari kita lihat nanti. Segalanya bisa terjadi di lapangan. Namun, kami punya ambisi kuat untuk tetap menjaga rekor kami dan membawa pulang hasil maksimal dari Samarinda," kata Bojan.