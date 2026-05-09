Keras! Peringatan Rizky Ridho Buat Persib Bandung, Persija Jakarta Patok 3 Poin Harga Mati!

Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho (dok: Persija Jakarta)
JawaPos.com - Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, memberi peringatan keras kepada Persib Bandung jelang bersua di pekan ke-32 Super League. Dia menegaskan skuad Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- bakal tampil mati-matian demi mengunci kemenangan.
Persija Jakarta akan menjamu Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu (10/5/2026) pukul 15.30 WIB. Duel penuh gengsi tersebut sangat penting bagi kedua kesebelasan.
Sebab, duel bertajuk El Clasico Indonesia itu bukan hanya sekadar pertemuan antar dua tim dengan rivalitas tinggi. Melainkan, hasil akhir dari laga tersebut akan menentukan arah perburuan gelar juara musim ini.
Persib Bandung dan Borneo FC saat ini menjadi kandidat terkuat dengan mengoleksi 72 poin. Sementara Persija Jakarta di posisi ketiga dengan 65 poin. Secara matematis Macan Kemayoran masih punya peluang meski kecil.
Bicara persiapan jelang duel klasik tersebut, Rizky Ridho menyatakan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur. Eks pemain Persebaya Surabaya itu menegaskan Persija Jakarta telah mempersiapkan dengan baik dalam menatap laga kontra Persib Bandung.
"Persiapannya untuk pertandingan besok kita sudah melakukan persiapan dengan baik dan kami semuanya sangat siap untuk pertandingan besok," kata Rizky Ridho dalam konferensi pers jelang laga, Sabtu (9/5/2026).
Rizky Ridho menegaskan tiga poin adalah harga mati bagi Macan Kemayoran. Karena itu, ia menyatakan bahwa seluruh pemain bakal berjuang mati-matian demi meraih kemenangan dalam laga tersebut.
"Kami berharap bisa menjalankan instruksi dari pelatih dengan baik dan kita akan bekerja mati-matian untuk pertandingan besok, dan insyaallah kita pulang bawa tiga poin. Terima kasih," tegasnya.
Sementara pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyadari betapa krusialnya laga melawan Persib Bandung. Namun, ia berharap laga El Clasico Indonesia itu bisa berjalan dengan aman dan kedua tim menjunjung tinggi sportivitas selama berada di lapangan.
