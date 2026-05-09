Duel Bek Tengah Persija Jakarta vs Persib Bandung: Rizky Ridho dan Federico Barba Haus Kemenangan!

Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho saat melawan Borneo FC pada lanjutan Liga 1 di Stadion JIS, Jakarta, Selasa (3/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Duel bek tengah bakal tersaji di laga Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Laga Super League pekan ke-32 tersebut dimainkan di Stadion Segiri, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB.
Rizky Ridho menjadi andalan lini belakang Persija Jakarta. Sementara Persib memiliki Federico Barba sebagai bek tangguh di lini belakang.
Dalam jumpa pers, Rizky Ridho menegaskan bahwa Persija sudah siap menghadapi pertandingan melawan Persib. Meskipun laga besok sore tidak dimainkan di Jakarta dan jauh dari Jakmania.
"Kali ini saya main kandang tapi naik pesawat, dan itu bukan sebuah alasan. Kita sudah datang di sini berarti kita sudah siap untuk pertandingan besok," kata Rizky Ridho yang dikutip dari Antara, Sabtu (9/5).
Sama halnya dengan Federico Barba yang ingin meraih kemenangan untuk Persib. Bahkan, dia siap untuk bertarung agar Persib bisa mencuri tiga poin di Stadion Segiri.
"Sama seperti yang disampaikan pelatih, kami akan bertarung untuk memperebutkan tiga poin. Kami berada di sini untuk menang," ujar Barba yang dilansir laman resmi Persib.
Rizky Ridho dan Federico Barba merupakan bek yang sangat diandalkan oleh timnya masing-masing. Mereka merupakan bek yang sangat tenang saat menghadapi ancaman dari tim lawan.
Kapten Persija, Rizky Ridho menunjukkan permainan yang tangguh saat melawan Persijap Jepara. Melansir I League, bek Timnas Indonesia tersebut melakukan tiga clearance dan satu tekel.
Hingga pekan ke-31, Ridho sudah banyak melakukan aksi bertahan. Bek Timnas Indonesia tersebut mencatatkan 119 intersep, 69 sapuan, dan 39 tekel.
