Hasil Final Championship 2025/2026: Gustavo Tocantins Jadi Pembeda! PSS Sleman vs Garudayaksa Lanjut ke Extra Time

JawaPos.com - Duel PSS Sleman vs Garudayaksa harus berlanjut ke babak extra time setelah bermain imbang 2-2 hingga waktu normal pada partai final Championship 2025/2026. Duel tersebut berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (9/5/2026) pukul 19.00 WIB.

PSS Sleman sempat tertinggal 0-2 di babak pertama. Namun, Gustavo Tocantins menjadi pembeda karena mencetak dua gol untuk timnya sekaligus memaksa Garudayaksa FC memainkan babak extra time.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama

PSS Sleman langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Namun demikian, Garudayaksa FC juga memberikan perlawanan dengan mengancam lewat skema serangan balik cepat.

Pertandingan berjalan cukup sengit, karena kedua tim terus jual beli serangan. Di menit ke-20, Garudayaksa FC menciptakan dua peluang beruntun lewat tendangan Christian Frydek dan Andik Vermansyah, namun semua itu bisa dimentahkan Ega Rizky.

Di menit ke-23, Garudayaksa FC berhasil memberikan efek kejut kepada PSS Sleman. Tim asuhan Widodo Cahyono Putro itu sukses membuka keran gol lewat sundulan Alfin Kelilauw yang tak mampu diantisipasi Ega Rizky.

Pada menit ke-36, Garudayaksa FC sukses menggandakan keunggulan usai mendapat hadiah penalti karena Fachruddin Aryanto melanggar Christian Frydek di kotak terlarang. Everton Nascimento yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus membawa timnya unggul 2-0 atas PSS Sleman.

PSS Sleman bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan dua gol. Namun di menit 45+1, Super Elja nyaris kecolongan lewat tendangan Alfin Kelilauw yang masih melenceng tipis. Hasilnya, Garudayaksa FC unggul sementara 2-0 di babak pertama.