Andika Rachmansyah
Minggu, 10 Mei 2026 | 02.57 WIB

Final Championship 2025/2026: Garudayaksa FC Unggul 2-0 atas PSS Sleman di Babak 1

Andik Vermansah saat memebela Garudayaksa FC. (Gadrudayaksa FC)

JawaPos.com - Garudayaksa FC unggul sementara 2-0 atas PSS Sleman di babak pertama pada partai final Championship 2025/2026.

Duel tersebut berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (9/5/2026) pukul 19.00 WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

PSS Sleman langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Namun demikian, Garudayaksa FC juga memberikan perlawanan dengan mengancam lewat skema serangan balik cepat.

Pertandingan berjalan cukup sengit, karena kedua tim terus jual beli serangan. Di menit ke-20, Garudayaksa FC menciptakan dua peluang beruntun lewat tendangan Christian Frydek dan Andik Vermansyah, namun semua itu bisa dimentahkan Ega Rizky.

Di menit ke-23, Garudayaksa FC berhasil memberikan efek kejut kepada PSS Sleman. Tim asuhan Widodo Cahyono Putro itu sukses membuka keran gol lewat sundulan Alfin Kelilauw yang tak mampu diantisipasi Ega Rizky.

Pada menit ke-36, Garudayaksa FC sukses menggandakan keunggulan usai mendapat hadiah penalti karena Fachruddin Aryanto melanggar Christian Frydek di kotak terlarang. Everton Nascimento yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus membawa timnya unggul 2-0 atas PSS Sleman.

PSS Sleman bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan dua gol. Namun di menit 45+1, Super Elja nyaris kecolongan lewat tendangan Alfin Kelilauw yang masih melenceng tipis. Hasilnya, Garudayaksa FC unggul sementara 2-0 di babak pertama.

