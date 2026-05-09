Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Minggu, 10 Mei 2026 | 01.39 WIB

Kedua Tim Turunkan Kekuatan Penuh! Berikut Daftar Susunan Pemain PSS Sleman Vs Garudayaksa FC di Final Championship 2025/2026

Penyerang PSS Sleman Gustavo Tocantins. (Istimewa) - Image

Penyerang PSS Sleman Gustavo Tocantins. (Istimewa)

JawaPos.com - Duel PSS Sleman vs Garudayaksa FC tersaji di partai final Championship 2025/2026. Kedua kesebelasan menurunkan pemain terbaiknya di tiap lini demi merebut mahkota juara musim ini.

Partai final PSS Sleman vs Garudayaksa FC digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (9/5/2026) pukul 19.00 WIB. Menariknya, ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua tim di laga kompetitif.

PSS Sleman boleh dikatakan lebih diunggulkan ketimbang Garudayaksa FC. Pasalnya tim berjulukkan Super Elja itu bermain di kandang sendiri. Terlebih, armada Ansyari Lubis itu belum pernah menelan kekalahan di kandang sendiri sepanjang musim ini.

Pada daftar susunan pemain yang telah diketahui, kedua kesebelasan menurunkan pemain terbaiknya. Sebab PSS Sleman dan Garudayaksa FC mengusung misi kemenangan demi merebut gelar juara

Dari PSS Sleman, Ansyari Lubis tetap mempercayakan Ega Rizky di pos penjaga gawang. Lalu ada empat bek yang akan mengawal lini pertahanan dari gempuran tim tamu, yakni Saiful Djoge, Iman Fathurrahman, Fachruddin Aryanto, Kevin Gomes.

Skuad Super Elja memainkan tiga gelandang di lini tengah. Yakni Dominikus Dion, Frederic Injai, Figo Dennis. Ketiga pemain tersebut diharapkan dapat mengatur ritme permainan dan menyuplai bola ke lini serang PSS Sleman.

Trisula Andalan

Di sektor penyerangan, PSS Sleman memainkan trisula andalannya. Mereka adalah Riko Simanjuntak, Terens Puhir, dan Gustavo Tocantins. Garudayaksa FC wajib waspada dengan ketiga pemain ini, karena punya kelebihan dari segi kecepatan.

Sementara pelatih Garudayaksa FC, Widodo Cahyono Putro, menurunkan pemain-pemain piihannya untuk meredam tuan rumah. Yoewanto Beny masih dipercaya untuk mengawal gawang Spirit of Garuda -julukan Garudayaksa FC.

Pada lini pertahanan, Widodo memainkan Bagus Nirwanto, Komang Tri, Vytas Gaspuitis, dan Alfin Kelilauw. Lalu di lini tengah, terdapat tiga pemain yang diharapkan dapat menjaga keseimbangan tim, yakni Aditya Gigis, Asep Berlian, dan Christian Frydek.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang! - Image
Sepak Bola Indonesia

Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!

Sabtu, 9 Mei 2026 | 23.35 WIB

PSSI Sayangkan Kericuhan Pasca Laga Persipura vs Adhyaksa - Image
Sepak Bola Indonesia

PSSI Sayangkan Kericuhan Pasca Laga Persipura vs Adhyaksa

Sabtu, 9 Mei 2026 | 23.26 WIB

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua? - Image
Sepak Bola Indonesia

Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?

Sabtu, 9 Mei 2026 | 12.42 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore