Kedua Tim Turunkan Kekuatan Penuh! Berikut Daftar Susunan Pemain PSS Sleman Vs Garudayaksa FC di Final Championship 2025/2026

Penyerang PSS Sleman Gustavo Tocantins. (Istimewa)
JawaPos.com - Duel PSS Sleman vs Garudayaksa FC tersaji di partai final Championship 2025/2026. Kedua kesebelasan menurunkan pemain terbaiknya di tiap lini demi merebut mahkota juara musim ini.
Partai final PSS Sleman vs Garudayaksa FC digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (9/5/2026) pukul 19.00 WIB. Menariknya, ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua tim di laga kompetitif.
PSS Sleman boleh dikatakan lebih diunggulkan ketimbang Garudayaksa FC. Pasalnya tim berjulukkan Super Elja itu bermain di kandang sendiri. Terlebih, armada Ansyari Lubis itu belum pernah menelan kekalahan di kandang sendiri sepanjang musim ini.
Baca Juga:Hasil Play-off Liga 2: Persipura Jayapura Tumbang 0-1 dari Adhyaksa FC, Mimpi Promosi ke Super League Buyar!
Pada daftar susunan pemain yang telah diketahui, kedua kesebelasan menurunkan pemain terbaiknya. Sebab PSS Sleman dan Garudayaksa FC mengusung misi kemenangan demi merebut gelar juara
Dari PSS Sleman, Ansyari Lubis tetap mempercayakan Ega Rizky di pos penjaga gawang. Lalu ada empat bek yang akan mengawal lini pertahanan dari gempuran tim tamu, yakni Saiful Djoge, Iman Fathurrahman, Fachruddin Aryanto, Kevin Gomes.
Skuad Super Elja memainkan tiga gelandang di lini tengah. Yakni Dominikus Dion, Frederic Injai, Figo Dennis. Ketiga pemain tersebut diharapkan dapat mengatur ritme permainan dan menyuplai bola ke lini serang PSS Sleman.
Di sektor penyerangan, PSS Sleman memainkan trisula andalannya. Mereka adalah Riko Simanjuntak, Terens Puhir, dan Gustavo Tocantins. Garudayaksa FC wajib waspada dengan ketiga pemain ini, karena punya kelebihan dari segi kecepatan.
Sementara pelatih Garudayaksa FC, Widodo Cahyono Putro, menurunkan pemain-pemain piihannya untuk meredam tuan rumah. Yoewanto Beny masih dipercaya untuk mengawal gawang Spirit of Garuda -julukan Garudayaksa FC.
Pada lini pertahanan, Widodo memainkan Bagus Nirwanto, Komang Tri, Vytas Gaspuitis, dan Alfin Kelilauw. Lalu di lini tengah, terdapat tiga pemain yang diharapkan dapat menjaga keseimbangan tim, yakni Aditya Gigis, Asep Berlian, dan Christian Frydek.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau