Kedua Tim Turunkan Kekuatan Penuh! Berikut Daftar Susunan Pemain PSS Sleman Vs Garudayaksa FC di Final Championship 2025/2026

JawaPos.com - Duel PSS Sleman vs Garudayaksa FC tersaji di partai final Championship 2025/2026. Kedua kesebelasan menurunkan pemain terbaiknya di tiap lini demi merebut mahkota juara musim ini.

Partai final PSS Sleman vs Garudayaksa FC digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (9/5/2026) pukul 19.00 WIB. Menariknya, ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua tim di laga kompetitif.

PSS Sleman boleh dikatakan lebih diunggulkan ketimbang Garudayaksa FC. Pasalnya tim berjulukkan Super Elja itu bermain di kandang sendiri. Terlebih, armada Ansyari Lubis itu belum pernah menelan kekalahan di kandang sendiri sepanjang musim ini.

Pada daftar susunan pemain yang telah diketahui, kedua kesebelasan menurunkan pemain terbaiknya. Sebab PSS Sleman dan Garudayaksa FC mengusung misi kemenangan demi merebut gelar juara

Dari PSS Sleman, Ansyari Lubis tetap mempercayakan Ega Rizky di pos penjaga gawang. Lalu ada empat bek yang akan mengawal lini pertahanan dari gempuran tim tamu, yakni Saiful Djoge, Iman Fathurrahman, Fachruddin Aryanto, Kevin Gomes.

Skuad Super Elja memainkan tiga gelandang di lini tengah. Yakni Dominikus Dion, Frederic Injai, Figo Dennis. Ketiga pemain tersebut diharapkan dapat mengatur ritme permainan dan menyuplai bola ke lini serang PSS Sleman.

Trisula Andalan Di sektor penyerangan, PSS Sleman memainkan trisula andalannya. Mereka adalah Riko Simanjuntak, Terens Puhir, dan Gustavo Tocantins. Garudayaksa FC wajib waspada dengan ketiga pemain ini, karena punya kelebihan dari segi kecepatan.

Sementara pelatih Garudayaksa FC, Widodo Cahyono Putro, menurunkan pemain-pemain piihannya untuk meredam tuan rumah. Yoewanto Beny masih dipercaya untuk mengawal gawang Spirit of Garuda -julukan Garudayaksa FC.