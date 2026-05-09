Hasil Final Championship 2025/2026: Garudayaksa FC Juara Usai Menang Dramatis atas PSS Sleman Lewat Babak Adu Penalti!

Garudayaksa FC promosi ke super league musim Depan. (instagram @garudayaksafc.official)
JawaPos.com - Garudayaksa FC menang dramatis atas PSS Sleman lewat drama adu penalti (4-3) setelah bermain imbang 2-2 hingga babak extra time di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (9/5/2026) pukul 19.00 WIB.
Kemenangan ini sekaligus membawa mereka keluar sebagai juara Championship 2025/2026.
Baca Juga:Hasil Final Championship 2025/2026: Gustavo Tocantins Jadi Pembeda! PSS Sleman vs Garudayaksa Lanjut ke Extra Time
Babak Pertama
PSS Sleman langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Namun demikian, Garudayaksa FC juga memberikan perlawanan dengan mengancam lewat skema serangan balik cepat.
Pertandingan berjalan cukup sengit, karena kedua tim terus jual beli serangan. Di menit ke-20, Garudayaksa FC menciptakan dua peluang beruntun lewat tendangan Christian Frydek dan Andik Vermansyah, namun semua itu bisa dimentahkan Ega Rizky.
Di menit ke-23, Garudayaksa FC berhasil memberikan efek kejut kepada PSS Sleman. Tim asuhan Widodo Cahyono Putro itu sukses membuka keran gol lewat sundulan Alfin Kelilauw yang tak mampu diantisipasi Ega Rizky.
Pada menit ke-36, Garudayaksa FC sukses menggandakan keunggulan usai mendapat hadiah penalti karena Fachruddin Aryanto melanggar Christian Frydek di kotak terlarang. Everton Nascimento yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dengan baik, sekaligus membawa timnya unggul 2-0 atas PSS Sleman.
PSS Sleman bermain lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan dua gol. Namun di menit 45+1, Super Elja nyaris kecolongan lewat tendangan Alfin Kelilauw yang masih melenceng tipis. Hasilnya, Garudayaksa FC unggul sementara 2-0 di babak pertama.
Kedua kesebelasan tidak menurunkan tempo permainannya. Super Elja terlihat tampil lebih agresif guna mengejar ketertinggalan dua gol dari Spirit of Garuda -julukan Garudayaksa FC.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau