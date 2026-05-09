Sebelum Hadapi Persib, Jakmania Ingatkan Persija Tetap Tenang dan Fokus di Lapangan

JawaPos.com–Atmosfer penuh semangat menyelimuti Persija Training Ground di Bojongsari, Jumat (8/5), sehari menjelang laga panas antara Persija Jakarta menghadapi Persib. Ratusan Jakmania datang langsung untuk memberikan dukungan moral kepada tim sebelum bertolak ke Samarinda untuk menjalani pertandingan pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 di Stadion Segiri.
Sejak sesi latihan berlangsung, para suporter terus memenuhi area sekitar lapangan. Chant khas Jakmania terdengar bergantian dengan lagu-lagu dukungan yang membuat suasana latihan terasa berbeda.
Kehadiran mereka menjadi tambahan motivasi bagi para pemain yang tengah mempersiapkan diri menghadapi salah satu laga paling penting musim ini. Setelah latihan selesai, para pemain menghampiri tribun dan berinteraksi langsung dengan pendukung.
Rizky Ridho bersama rekan-rekannya tampak melayani sapaan suporter dengan hangat. Suasana semakin emosional ketika pemain dan Jakmania bersama-sama menyanyikan lagu Satu Jiwa yang selama ini identik dengan kebersamaan Persija dan pendukungnya.
Dukungan yang diberikan Jakmania bukan hanya soal semangat di lapangan. Mereka juga menitipkan pesan penting kepada tim agar mampu menjaga emosi selama pertandingan berlangsung.
Suporter berharap para pemain tampil lebih tenang dan disiplin agar tidak mengulangi kesalahan pada laga sebelumnya. Insiden kartu merah Bruno Tubarao dalam pertandingan terdahulu menjadi perhatian tersendiri.
Jakmania menilai laga melawan Persib dipastikan berlangsung ketat sehingga pemain dituntut tetap fokus dan tidak mudah terpancing situasi di lapangan. Meski pertandingan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, dukungan untuk Persija dipastikan tetap besar.
Sebagian Jakmania disebut akan hadir langsung ke stadion untuk mendukung tim dari tribun. Sementara itu, banyak pendukung lainnya tetap memberikan semangat dari Jakarta dan berbagai daerah melalui doa serta dukungan di media sosial.
Perwakilan Jakmania dikutip dari ileague.id berharap Persija bisa tampil maksimal dan membawa pulang hasil positif dari Samarinda. Selain menjaga peluang di papan atas klasemen, kemenangan atas Persib juga dianggap penting untuk menjaga harga diri klub dalam salah satu rivalitas terbesar sepak bola Indonesia.
