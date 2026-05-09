Dianggap Pemain Paling Dilema saat Persija Bentrok Persib di Segiri, Adam Alis: Saya Profesional karena Pernah Juga Bela Borneo FC!

JawaPos.com - Persib Bandung bersiap menjalani laga penting menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Pertandingan yang digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5), diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim masih memiliki kepentingan besar dalam persaingan papan atas klasemen.

Gelandang Persib, Adam Alis, menilai pertandingan kali ini menjadi salah satu laga paling menentukan di pengujung musim. Persaingan menuju tangga juara disebut semakin sulit karena selisih poin antartim papan atas masih sangat tipis.

Menurut Adam, Persija dipastikan tampil ngotot demi menjaga peluang mereka dalam perebutan gelar musim ini.

Di sisi lain, Persib juga tidak boleh kehilangan poin apabila ingin tetap berada di jalur perebutan juara dan menghindari tekanan dari pesaing terdekat, termasuk Borneo FC Samarinda.

“Pasti papan atas semakin sulit karena persaingannya semakin ketat juga. Persija butuh kemenangan untuk menjaga harapan mereka. Jadi saya pikir ini pertandingan yang bagus sekaligus cukup sulit,” ujar Adam Alis dikutip dari ileague.id.

Situasi kompetisi yang semakin mendekati akhir musim membuat setiap pertandingan memiliki arti penting. Adam menilai hasil laga pekan ini bisa menjadi penentu perjalanan tim menuju akhir kompetisi.

“Minggu-minggu ini memang sangat penting. Tiga besar saling bersaing dan siapa yang bisa menang mungkin langkahnya akan lebih mulus ke depan,” katanya.