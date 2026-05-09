Wasit Uzbekistan Dikabarkan Pimpin Duel Klasik Persija Jakarta Vs Persib Bandung

JawaPos.com–Teka-teki mengenai wasit yang akan memimpin pertandingan Persija Jakarta vs Persib Bandung akhirnya diketahui. Duel klasik tersebut dilaporkan bakal dipimpin wasit asal Uzbekistan Firdavs Norsafarov.

Duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5) pukul 15.30 WIB. Pertandingan tersebut merupakan laga pekan ke-32 Super League 2025/2026.

Pertandingan tersebut bisa dikatakan merupakan salah satu duel panas di kompetisi sepak bola Indonesia. Persija Jakarta dan Persib Bandung dikenal memiliki sejarah dan rivalitas tinggi. Intensitas dalam duel klasik tersebut pun diprediksi tinggi.

Tentu, dibutuhkan kepemimpinan wasit profesional untuk memimpin jalannya pertandingan tersebut. Untuk menjaga netralitas tersebut, kabarnya Firdavs Norsafarov dari Uzbekistan akan memimpin langsung duel Persija Jakarta vs Persib Bandung.

Kabar tersebut tersiar di media sosial instagram @forum_wasit_idn. Akun tersebut sekaligus melaporkan satu wasit Uzbekistan lainnya, yakni Asker Nadjafaliev yang akan memimpin laga Persita Tangerang vs Persijap Jepara di Banten International Stadium (BIS), Minggu (10/5).

”Setelah bertugas pada babak Playoff promosi dan degradasi di Kompetisi Pegadaian Championship, dua wasit asing yang di import dari Uzbekistan akan bertugas kembali di BRI Super League pekan ke 32,” tulis akun instagram @forum_wasit_idn, Sabtu (9/5).

”Wasit Firdavs Norsafarov akan ditugaskan ke Samarinda guna mengawal pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Segiri, Samarinda (10/05),” sambungnya.

”Sedangkan wasit Asker Nadjafaliev langsung terbang ke Banten untuk memimpin laga Persita Tangerang berhadapan dengan Persijap Jepara di Banten Internasional Stadium (10/5),” ungkap laporan tersebut.