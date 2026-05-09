Prediksi Skor dan Susunan Pemain PSS Sleman vs Garudayaksa di Final Championship 2025/2026

JawaPos.com - PSS Sleman akan melawan Garudayaksa FC di partai final Championship 2025/2026. Berikut prediksi skor dan susunan pemain kedua tim menjelang duel krusial tersebut.

Partai final PSS Sleman vs Garudayaksa FC akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (9/5) pukul 19.00 WIB. Berdasarkan regulasi, Super Elja - julukan PSS Sleman - berhak memainkan partai puncak di kandangnya karena memiliki poin lebih tinggi dari Garudayaksa FC pada klasemen akhir grup.

PSS Sleman keluar sebagai juara Grup 2 dengan raihan 56 poin. Sementara Garudayaksa FC menjadi juara Grup 1 dengan koleksi 52 poin. Maka itu, Super Elja berhak memainkan laga penentuan juara di markasnya, Stadion Maguwoharjo Sleman.

Bermain di kandang sendiri jelas menjadi modal bagus bagi skuad Super Elja. Terlebih, Super Elja belum pernah menelan kekalahan di kandang sendiri sepanjang musim ini. Modal penting tersebut membuat seluruh pemain berhasrat untuk membawa timnya juara, bukan sekadar promosi ke Super League musim depan.

“Seperti teman-teman suporter bilang adalah ‘bablaske’. Itu menjadi motivasi semua pemain untuk sekalian juara setelah meraih promosi. Mudah-mudahan semua perjalanan lancar dan menarik untuk pertandingan,” kata Fachruddin Aryanto, dipetik dari laman resmi PSS Sleman, Sabtu (9/5/2026).

PSS Sleman dan Garudayaksa FC belum pernah bertemu pada laga kompetitif. Artinya, pertandingan nanti akan menjadi pertemuan perdana. Pertandingan tersebut diprediksi akan berjalan menarik. Apalagi kedua kesebelasan memiliki kedalaman skuad yang apik dengan dihuni pemain-pemain anyar.

PSS Sleman bisa dikatakan lebih diunggulkan ketimbang Garudayaksa FC. Pasalnya Super Elja jauh lebih matang dibanding Spirit of Garuda -julukan Garudayaksa FC- yang baru berdiri pada 4 Juni 2025 usai mengakuisisi PSKC Cimahi.

Meski masih sangat muda, tapi Garudayaksa FC langsung berhasil promosi ke Super League musim depan. Itu semua tak luput dari kehadiran sejumlah pemain anyar seperti Andik Vermansyah, Everton Nascimento, hingga Bagus Nirwanto. Dan jangan lupa, mereka dibesut oleh pelatih anyar Widodo Cahyono Putro.