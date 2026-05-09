Jadwal dan Link Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC: Elang Jawa Unggul di Atas Kertas, Siapa Kampiun Championship?

JawaPos.com – Tiket promosi ke kasta tertinggi sepak bola nasional sudah berada dalam genggaman PSS Sleman. Namun, capaian itu rupanya belum membuat ambisi skuad Super Elang Jawa mereda. Satu target lain kini dibidik: menutup musim dengan status juara Championship 2025–2026. Berikut ini link live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC.

Kesempatan itu hadir malam nanti saat PSS Sleman menghadapi Garudayaksa FC pada partai final di Stadion Maguwoharjo. Bermain di hadapan puluhan ribu suporter setia menjadi suntikan moral tersendiri bagi tuan rumah untuk menuntaskan musim dengan trofi.

Psywar Dua Pelatih Eks Pemain Timnas Indonesia Pelatih Ansyari Lubis memastikan anak asuhnya datang dengan kesiapan penuh. Menurut dia, atmosfer latihan dalam beberapa hari terakhir menunjukkan tekad besar para pemain untuk menjadi yang terbaik.

“Untuk pertandingan final, semuanya sudah menunjukkan sikap dan antusiasme yang cukup tinggi dalam sesi latihan,” kata Ansyari.

Pelatih berusia 55 tahun itu menegaskan, tim pelatih sudah mengantisipasi seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam laga penentuan. Mulai dari skema bola mati, detail set piece, hingga skenario apabila pertandingan harus ditentukan melalui adu penalti.

“Kualitas dalam situasi tersebut dapat memberikan kontribusi besar untuk membuat tim menjadi lebih baik,” tegasnya.

Secara statistik, PSS Sleman memang sedikit lebih unggul di atas kertas. Super Elang Jawa menutup fase kompetisi dengan 56 poin, membukukan 16 kemenangan, delapan hasil imbang, dan hanya tiga kali kalah. Mereka juga tampil tajam dengan 53 gol serta hanya kebobolan 19 kali.

Sementara itu, Garudayaksa FC datang bukan tanpa modal. Juara Grup A tersebut mengoleksi 52 poin, meraih 14 kemenangan, 10 hasil seri, dan hanya menelan tiga kekalahan. Produktivitas gol mereka mencapai 49 gol, dengan jumlah kebobolan yang identik dengan PSS, yakni 19 gol.

Menariknya, duel malam nanti akan menjadi pertemuan resmi pertama kedua tim. Artinya, tidak ada catatan head to head yang bisa dijadikan patokan mutlak. Final ini menjadi panggung pembuktian siapa yang paling layak menyandang status kampiun.

(Dok. IG @pssleman)